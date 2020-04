Gli agenti del commissariato di Vasto hanno denunciato per maltrattamenti un egiziano di 46 anni, M.Z.H.A. le sue iniziali. Vittima di un infortunio domestico, l'uomo, trasferitosi di recente a Vasto dopo aver vissuto a Casalbordino, ha battuto la testa e, una volta al pronto soccorso, si è fatto medicare dal personale del San Pio. Poi ha chiamato un'amica, che stava per partire alla volta di Pescara assieme a sua moglie, raccontandole l'accaduto. A questo punto proprio l'amica comune della coppia ha insistito affinché la donna, una siciliana di 46 anni, andasse in ospedale a verificare le condizioni di salute del coniuge.

Una volta al San Pio, in preda alla collera, l'uomo si sarebbe scagliato contro la moglie, sferrandole un pugno. Subito assistita dai medici del pronto soccorso, la sventurata è stata medicata e giudicata guaribile in dieci giorni. Il personale del commissariato, coordinato dal vice questore, Alessandro Di Blasio, ha deferito il marito manesco alla magistratura e proposto per lui l'allontanamento dal tetto familiare. Già in passato, infatti, ubriaco, si sarebbe resto protagonista di minacce e percosse nei confronti della moglie.