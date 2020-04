Derattizzazione e bonifica. Sono gli interventi che la Protezione civile di Vasto sta eseguendo da stamani nelle aree di risulta della ex stazione ferroviaria di Vasto Marina.

La stazione di piazza Fiume, dismessa ormai da un decennio, è stata trasformata dal 2008 in un parcheggio da circa 700 posti auto.

Il piazzale, le aiuole, l'edificio dell'ex scalo ferroviario e i magazzini sono diventati nel corso degi ultimi mesi una discarica a cielo aperto e, nel periodo estivo, un luogo di bivacchi notturni.

"Stiamo intervenendo non solo per ripulire, ma anche per derattizzare l'area", spiega Eustachio Frangione, responsabile della Protezione civile di Vasto.