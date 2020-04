Farà rientro domani sera a Vasto il feretro di Giulia Grifone, la 46enne orafa scomparsa in un tragico incidente in Kenya. L'arrivo presso l'obitorio del Cimitero di Vasto, dove sarà allestita la camera ardente, è previsto per la tarda serata di sabato 22. Domenica 23 novembre, alle 14.30, il funerale presso la chiesa di San Paolo apostolo.

In questi giorni non stati tantissimi i messaggi di cordoglio per una donna sempre sorridente e pronta a rendersi disponibile. Dalle amiche di via Canaccio, dove Giulia aveva il suo laboratorio da diversi anni, tanto da esserne divenuta un punto di riferimento, fino alle tante persone che con lei avevano avuto modo di condividere un pezzo di vita.