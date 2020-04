L’Agenzia per la Promozione Culturale di Vasto - Regione Abruzzo aderisce alla Settimana Nazionale Nati per Leggere 2014 inaugurando lo scaffale dedicato ai piccolissimi lettori, per favorire il diritto alla lettura come esperienza coinvolgente e condivisa.

Dalle ore 17.00 di venerdì 21 novembre, nella sede di Via Michetti 63, le bambine e i bambini troveranno "un mare di libri" tutti per loro, da leggere con le mamme e i papà, le nonne e i nonni, le zie e gli zii, le sorelle e i fratelli più grandi, e chi più ne ha…

http://apcvasto.blogspot.it/2014/11/settimana-nazionale-nati-per-leggere.html