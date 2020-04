"Esprimiamo grande soddisfazione per la risposta della Commissione per l'accesso agli atti amministrativi della Presidenza del Consiglio dei ministri. Non abbiamo mai avuto dubbi, e lo abbiamo espresso con tutta la forza e in tutte le forme, sul fatto che i consiglieri comunali, a maggior ragione se di minoranza, debbano avere accesso ad ogni documento dell'ente". Lo affermano Davide D'Alessandro, Nicola Del Prete e Mario Della Porta, consiglieri comnunali d'opposizione a Vasto.

"Non possiamo, tuttavia, non stigmatizzare il comportamento del sindaco Lapenna, che ha esposto se stesso e l'ente all'ennesima brutta figura, una brutta figura che ha fatto perdere tempo su un tema molto sentito dai cittadini che hanno sempre fatto il proprio dovere. Ora - concludono i tre esponenti della minoranza consiliare - aspettiamo di leggere tutti i documenti e di conoscere tutte le posizioni debitorie nei confronti dell'ente, oltre ad accertare se siano stati compiuti tutti i passi obbligatori per la riscossione dei tributi da parte di chicchessia".