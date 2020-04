Si avvicina l'8ª giornata di campionato per la BCC Vasto Basket, chiamata ad una prova difficile in casa della Nuova Pallacanestro Monteroni. Dopo la vittoria contro Il Globo Isernia i biancorossi dovranno dimostrare di aver fatto ancora un ulteriore passo nel processo di crescita evidenziato anche nella prova in casa del Palermo. In queste prima 7 giornate di campionato non sono mancate le difficoltà, con due sole vittorie raccolte da Ierbe e compagni. L'obiettivo salvezza è ampiamente alla portata della squadra di coach Di Salvatore, ma c'è anche la consapevolezza che con poco di più qualche altra vittoria sarebbe potuta arrivare anche in questo avvio di stagione. I vastesi proveranno a fare bottino pieno a Monteroni, formazione che viaggia con il doppio dei punti in classifica rispetto ai biancorossi e che non vuole perdere contatto con le formazioni di testa. Tutti a disposizione gli uomini del roster biancorosso, compreso Mirone che continua nel suo percorso di recupero dopo l'infortunio e che va verso la migliore condizione.

Quella di Monteroni sarà una partita speciale per Federico Durini che torna a giocare sul parquet dove si è di fatti concretizzato il suo esordio in una prima squadra, dopo le stagioni nel settore giovanile della sua Lecce. "Per me Monteroni è stata una seconda casa - racconta il play biancorosso alla vigilia -, qui ho trovato una seconda famiglia". Per lui è la prima volta contro la sua ex squadra, con cui però aveva affrontato la Vasto Basket nella stagione 2010/2011 in serie C nazionale. Il 27 febbraio 2011 era in campo (nella foto) in quello che sarebbe diventato il suo nuovo palazzetto e contribuì alla netta vittoria del Monteroni. "Ricordo bene quella partita a Vasto, anche perchè giocai bene". Domenica prossima, mettendo da parte le emozioni, proverà insieme ai suoi compagni a conquistare una vittoria che sarebbe davvero preziosa per la causa biancorossa.

L'8ª giornata

Nuova Pall. Monteroni - BCC Vasto Basket

Ambrosia Bisceglie - Planet Catanzaro

Romano Group Venafro - Amatori Pescara

Soavegel Francavilla - Nuova Aquila Palermo

Geofarma Mola - S.Michele Maddaloni

BCC Agropoli - Il Globo Isernia

Casa Euro Taranto - Duesse Martina Franca

La classifica: 14 BCC Agropoli, Ambrosia Bisceglie; 12 Nuova Aquila Palermo; 10 Amatori Pescara; 8 Planet Catanzaro, Nuova Pall. Monteroni; 6 S.Michele Maddaloni, Casa Euro Taranto, Duesse Martina Franca, Geofarma Mola; 4 BCC Vasto Basket; 2 Romano Group Venafro, Soavegel Francavilla; 0 Il Globo Isernia