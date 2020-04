Sabato 22 e domenica 23 novembre 2014, Telefono Azzurro illumina le piazze d’Italia con la campagna di raccolta fondi e sensibilizzazione Accendi l’Azzurro.



"Remax Imperial - si legge in un comunicato dell'agenzia di Vasto - aderisce alla manifestazione nazionale di Telefono Azzurro per distribuire le casette illuminate, un oggetto dal fortissimo valore simbolico che ricorda a tutti noi quanto sia importante rispettare, proteggere e difendere tutti i bambini da ogni forma di violenza fisica e psicologica.

Saremo presenti presso il supermercato Todis di Vasto, in corso Mazzini 361, nelle giornate di sabato 22 novembre (dalle ore 9 alle ore 19) e domenica 23 novembre (dalle ore 09 alle ore 13).



L’offerta minima per la casetta illuminata è di 9.00 euro. La somma raccolta sarà trasferita a Telefono Azzurro per potenziare le Linee di Ascolto multicanali, per essere sempre più vicini ai bambini e adolescenti tramite tutti gli strumenti e canali da loro normalmente utilizzati (web, social, chat, telefono e messaggistica) ed alla formazione continua degli operatori e dei volontari coinvolti h24, tutti i giorni dell’anno".

Verrà indetto anche "un concorso di disegno per i più piccoli: ai bambini che verranno a trovarci e faranno anche solo una piccola offerta distribuiremo una copia del layout ufficiale di una casa di Telefono Azzurro da colorare, chiedendo loro di realizzare un disegno e di consegnarlo presso la nostra agenzia entro il 22 dicembre 2014. L’autore del disegno più originale vincerà un bellissimo premio".