Euro vs Costituzione. Davvero il patto di stabilità dei prezzi è più importante della nostra libertà? . È questo il titolo dell’iniziativa organizzata da Giovani In Movimento, il sodalizio dei giovani del centrodestra vastese, per venerdì 21 novembre alle ore 18 presso la Biblioteca Comunale di Casalbordino, in piazza Garibaldi. Relatore del convegno, Gennaro Varone, magistrato presso la Procura della Repubblica a Pescara.

"Giudice anti-corruzione per antonomasia, pubblico ministero del processo D’Alfonso e autore dell’appello presentato contro l’assoluzione dell’attuale presidente della Regione, all’epoca dei fatti sindaco di Pescara, Varone è da qualche tempo sotto i riflettori per la presa di posizione contro la moneta unica. Proprio di euro, debito pubblico, pareggio di bilancio e crisi economica discuteremo con Varone”, ha detto Marco di Michele Marisi, responsabile di Giovani In Movimento, il quale ha sottolineato come sia indispensabile “raccontare ai cittadini la verità sulle cause della scomparsa del benessere in Italia”. Ad introdurre il magistrato, oltre a di Michele Marisi, sarà Carla Zinni. Il convegno dà diritto all’attribuzione di tre crediti presso l’Ordine Forense di Vasto ai fini della formazione continua degli avvocati.