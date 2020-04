Vasto: a settant’anni dal cambio di nome e dall’istituzione del Tribunale, è questo il tema al centro di un convegno che si svolgerà giovedì 20 novembre alle 18.00 presso la Torre Diomede del Moro in collaborazione con L’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in Congedo di Vasto.

"Nella stessa Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia - spiega Davide Aquilano, presidente della sezione Italia Nostra del Vastese - lo Stato Italiano riconosce ufficialmente il cambiamento di nome di Istonio in quello di Vasto istituendo, contestualmente e in modo temporaneo, il Tribunale. Poco tempo dopo, il definitivo insediamento dell’organismo giudiziario favorisce la provvisoria costituzione di una sezione di corte di assise per lo svolgimento di un processo per crimini di guerra.

Il rapporto tra cambio di nome e tribunale costituisce un importante momento di riflessione per cogliere il senso della ridefinizione della città nella nascente Repubblica Italiana. A settant’anni da quegli eventi, incredibilmente dimenticati in città, la conversazione del prof. Luigi Murolo cerca di affrontare un tema di «archeologia repubblicana» nel contesto del passaggio tra governo Badoglio e governo Bonomi".