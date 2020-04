Traffico bloccato questa mattina in località Buonanotte, al confine tra Vasto e San Salvo, a causa di un tir finito di traverso sulla strada. L'episodio è avvenuto lungo la strada che collega la statale 16 a via Grasceta, in corrispondenza dell'ingresso dei Vivai Spadaccini. Per un guasto alla motrice l'autostrasportatore ha perso il controllo del mezzo, con il rimorchio finito di traverso a bloccare la strada. Fortunatamente non ci sono stati nè feriti, nè danni ad altre vetture. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Vasto, la polizia e gli agenti di polizia municipale di San Salvo.

Molti i disagi alla circolazione, rimasta bloccata in entrambe le direzioni per il tempo necessario alle operazioni di rimozione del mezzo dalla carreggiata.