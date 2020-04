Il 2014 di Nicolangelo Di Fabio si chiuderà alla grande. Il 18enne nuotatore cupellese, in forza all'Esercito/Team Nuoto SM, è stato convocato dal direttore tecnico della Nazionale, Cesare Butini, per far parte della spedizione azzurra che parteciperà ai Mondiali di nuoto in vasca corta a Doha, in Qatar. Di Fabio è stato chiamato insieme ad altri promettenti giovani italiani e partirà con il resto del gruppo il 1 dicembre, con la competizione che avrà luogo dal 3 al 7. Per lui ci sarà certamente occasione di mettersi in luce, specie in staffetta, oltre a poter maturare ancora più esperienza internazionale. Con l'inserimento di Di Fabio ed altri giovani la squadra azzurra porta al 25% la percentuale di nuotatori al di sotto dei 20 anni, continuando così nel percorso di crescita per arrivare al top all'appuntamento olimpico di Rio 2016.

Per Nicolangelo Di Fabio l'anno in corso è stato ricco di successi e soddisfazioni. Ora arriva anche questa chiamata mondiale, motivo di gioia per lui e per il suo tecnico Domenico D'Adamo, con cui si allena ogni giorno (e spesso due volte al giorno) presso lo Stadio del Nuoto di Vasto.

I convocati

Donne. Arianna Barbieri (Fiamme Gialle/Azzurra 91), Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre/Azzurra 91), Diletta Carli (Fiamme Oro/Tirrenica), Arianna Castiglioni (Team Insubrika), Elena Di Liddo (CC Aniene), Silvia Di Pietro (Forestale/CC Aniene), Ambra Esposito (CC Napoli), Erika Ferraioli (Esercito/CC Aniene), Giada Galizi (Aurelia), Chiara Masini Luccetti (Forestale), Alice Mizzau (Fiamme Gialle/Team Veneto), Federica Pellegrini (CC Aniene), Aglaia Pezzato (Team Veneto), Stefania Pirozzi (Fiamme Oro/CC Napoli) e Alessia Polieri (Fiamme Gialle/Imolanuoto).

Uomini. Marco Belotti (Forestale/CC Aniene), Niccolò Bonacchi (Esercito N Pistoiesi), Andrea Mitchel D’Arrigo (Aurelia), Gabriele Detti (Esercito/Team Lombardia MGM), Nicolangelo Di Fabio (Sercito/Team Lombardia MGM), Luca Dotto (Forestale/Larus), Luca Leonardi (Fiamme Oro/Azzurra 91), Filippo Magnini (Team Lombardia MGM), Marco Orsi (Fiamme Oro/Uisp Bologna), Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro), Matteo Pelizzari (CC Aniene), Matteo Rivolta (Fiamme Oro/Team Insubrika), Simone Sabbioni (Esercito/Swim Pro SS9), Fabio Scozzoli (Esercito/Imolanuoto), Andrea Toniato (Fiamme Gialle/Team Veneto) e Federico Turrini (Esercito/N Livorno)