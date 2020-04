"La Scuola di Formazione Politica Fo&Pa (Formazione e Partecipazione) avendo analizzato il panorama politico amministrativo vastese e nazionale e non riconoscendosi in nessun partito politico, ritiene essere venuta meno la tradizionale partizione tra centro destra e centro sinistra". Lo sostengono i dirigenti di Fo&Pa.

"Su questa premessa intende lanciare una proposta amministrativa per la città da condividere con tutte le liste, i partiti, le associazioni e i movimenti non populistici, alternativi all’attuale amministrazione comunale. A tal fine propone di dare vita ad un tavolo programmatico per elaborare un progetto condiviso con tutte quelle forze e componenti che non si riconoscono nell’operato dell’attuale maggioranza.

Solamente in una fase successiva potrà procedersi alla scelta del candidato sindaco, senza veti incrociati e senza alcun condizionamento di coordinamenti extra-cittadini ben lontani dalla puntuale conoscenza delle esigenze della città e di chi la vive. La Scuola propone, come unico strumento valido per l’individuazione di una guida unitaria e di sintesi, le primarie, da svolgersi con la partecipazione di tutte le forze che hanno dato vita all’elaborato programma di città e ne condividono i contenuti.

All’uopo i dirigenti della scuola avvieranno una serie di incontri con quanti riterranno valida e percorribile la proposta, in attesa di un incontro pubblico da tenersi subito dopo le festività natalizie".