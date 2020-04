Non è la prima volta che dalla villa comunale partono lanci di sassi contro le case di via Tre Segni. Due giorni fa a farne le spese è stata una delle finestre della villetta dove abita Pina Angelucci, nella zona panoramica della città. E non è la prima volta che lanci di pietre raggiungono la sua abitazione. "Erano circa le 18 di pomeriggio quando ho sentito un forte rumore di vetri rotti. Mi sono spaventata non poco". La finestra si trova proprio di fronte alla villa comunale. Da lì, mani ignote, hanno pensato bene di dedicarsi al lancio di pietre verso la villetta. Un pezzo di marmo, forse staccato da uno dei marciapiedi della villa, è finito proprio la parte superiore dell'alta finestra, mandando il vetro in frantumi. Se la signora si fosse trovata vicino alla finestra in quel momento le conseguenze sarebbero state ben più gravi. "Episodi del genere ne capitano spesso - racconta - e non è certo una bella situazione. Noi residenti chiediamo un maggior controllo anche in questa zona, in particolare all'interno della villa, anche perchè, specie col buio, di episodi poco piacevoli ne capitano spesso".

Infatti, oltre ai "lanci" provenienti dalla vicina villa comunale, le abitazioni di via Tre Segni sono spesso nel mirino dei ladri. Qualche mese fa proprio la Angelucci mise in fuga due ladri che stavano tentando di introdursi nella sua abitazione. Uno dei due si era arrampicato fin sul balcone che si affaccia verso il mare (molto alto e senza appigli), ma la prontezza della donna lo aveva costretto a desistere.