L'Aspic Vasto, Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell'Individuo e della Comunità, nasce nel 2010 come Aspic Club sede distaccata di Pescara e dal 2011 opera come sede territoriale di Chieti. Dal 2010 al 2011 l'Aspic Vasto ha attivato vari corsi, tra questi un corso di art counseling, in collaborazione con l'Aspic Pescara, un percorso di biodanza in collaborazione con Nando Gozzi e Creusa de Silveira, incontri divulgativi Venerdì Aspic, seminari e workshop in collaborazione con enti e scuole.

Aspic è una scuola di specializzazione in psicoterapia con autorizzazione ministeriale che si occupa di psicoterapia, counseling pluralistico integrato e coaching professionale. Il presidente dell’Aspic Vasto è Catia Bigazzi.

Attraverso questo grande impegno l'associazione promuove la cultura del benessere e la sensibilizzazione psicologica adottando e diffondendo valori positivi per una società sostenibile e una comunità a misura d'uomo attraverso attività formative, servizi di orientamento e sostegno nelle problematiche psicologiche di comune interesse.

L'Aspic Vasto, Associazione Counseling e Cultura, collabora con altre associazioni di professionisti e non, che hanno nella loro mission la formazione ed il benessere dell'individuo e della comunità. La sede territoriale di Chieti-Vasto riparte con il nuovo ciclo di incontri divulgativi Aspic Cafè 2014/2015 nella nuova sede sita in via Circonvallazione Istoniense 520/B. Gli incontri, a tema sul benessere psicologico, sono condotti da counselor, psicologi e psicoterapeuti iscritti ai relativi albi professionali e hanno carattere teorico-esperienziale per la promozione del benessere psicologico dell’individuo e della Comunità.

Il counseling è una forma di sostegno emotivo. Si tratta di un percorso di autoconoscenza, un’esperienza per “imparare ad aiutarsi” ed affrontare meglio le difficoltà della vita accompagnati da professionisti in grado di ascoltare, comprendere ed aiutare a definire gli obiettivi per ritrovare il benessere supportando l’utente nel raggiungerli.

Sabato 8 novembre dalle ore 15.30 alle ore 18.30 presso la sede dell'associazione è iniziato il Corso di Comunicazione Efficace e Pnl, che si articolerà in 10 incontri per un totale di 30 ore. Pnl per la crescita personale e di gruppo, una tecnica che insegna a comunicare più efficacemente con se stessi e con gli altri. Si imparerà ad entrare facilmente in sintonia con le altre persone, gestire gli stati d’animo anche nei momenti difficili, aumentare l’autostima, dire le parole giuste al momento giusto.

Questi gli argomenti che verranno affrontati durante i vari incontri:

- principio della pnl

- modellamento

- sincronizzazione

- calibrazione

- ancoraggio

- linea del tempo

- Milton Model

- metamodello

- canali sensoriali

- bussola del linguaggio

Il focus del corso è l’eccellenza umana, come raggiungere prestazioni di eccellenza attraverso un modello di emulazione, seguendo anche figure vincenti nelle varie attività, con attenzione all’indole dell'individuo. Ad esempio come pensa un campione di calcio, cosa fa e come si emoziona. Imitare questa complessità è il sistema Pnl che si traduce con canali sensibili e sensoriali perchè tutto ciò che avviene si sviluppa con osservazioni sui canali sensoriali, come la vista, l’udito e gli altri.

Il corso è relativo alla Pnl solo nell’ambito della comunicazione, non ad altre applicazioni e nel merito ci si soffermerà sulla comunicazione che riguarda le motivazioni, ed è tenuto da persone esperte del settore che da 15 anni si occupano della materia. Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che non abbiano superato il 10% di assenze sul monte ore complessive.

Per informazioni e prenotazioni

Aspic Vasto, Associazione Counseling e Cultura

via Circonvallazione Istoniense 520/B

dal lunedì al venerdì, dallle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

331.32.65.885

329.31.47.811

Pagina Facebook

https://www.facebook.com/aspic.vasto

Sito web

www.aspic vasto.com

Indirizzi mail

info@aspicvasto.it

aspicvasto@virgilio.it

