Allievi sperimentali, Bacigalupo-Poggio degli Ulivi 1-1. Termina 1-1 la sfida tra Bacigalupo e Poggio degli Ulivi, valida per la 5° giornata del campionato sperimentale allievi.

Partono forte i pescaresi che in avvio creano diverse occasioni, il portiere locale Di Felice però si rende protagonista di grandi interventi salvando in più circostanze la propria squadra; i vastesi soffrono ma sono pericolosi in contropiede e dopo un'ottima opportunità sciupata da Liberatore, passano in vantaggio al 25' con il primo gol stagionale di Racciatti.

Nella ripresa al 55' il Poggio degli Ulivi pareggia con una rete di De Simone; nell'ultimo quarto d'ora cresce la Bacigalupo che in alcune situazioni va vicina alla vittoria, nei minuti di recupero invece sono gli ospiti ad avere una buona occasione che però viene sventata dalla retroguardia locale. Il match finisce così in parità, con le due squadre che si dividono la posta in palio; la prossima settimana gli allievi sperimentali della Bacigalupo osserveranno il turno di riposo, prima di affrontare la trasferta di Chieti contro il River Casale.

Tabellino

Bacigalupo-Poggio degli Ulivi 1-1 (1-0)

Reti: 25' Racciatti (B), 55' De Simone (P)

Bacigalupo: Di Felice, D'Amario, Carulli (Ciancaglini), Di Lorenzo (Notarangelo), Napoletano, Maccione, Antonino (Canosa), Irace (Fosco), Racciatti (Galiè), Di Virgilio, Liberatore (De Rosa). All. Baiocco





I risultati del 5° turno del campionato sperimentale allievi: Bacigalupo-Poggio degli Ulivi 1-1, D'Annunzio Marina-Francavilla 2-0, Magliano-Marsica 1-0, Oratoriana-Giovanile Chieti rinviata, River Casale-Virtus Vasto 0-0, San Gregorio-L'Aquila 0-2; riposa Penne.

La classifica: River Casale 13, Magliano 12, L'Aquila 9, Bacigalupo 8, D'Annunzio Marina 7, Francavilla e Virtus Vasto 6, Poggio degli Ulivi 5, Penne 4, San Gregorio 3, Marsica e Oratoriana 2, Giovanile Chieti 0

Allievi regionali, Acqua&Sapone-Bacigalupo 0-2. Tornano a vincere fuori casa gli allievi regionali della Bacigalupo che passano per 2-0 sul campo dell'Acqua&Sapone.

Gara decisa nel primo tempo, con le reti vastesi segnate da Natarelli e Marzocchetti; con questo successo la squadra di mister Maurizio Baiocco (che deve ancora recuperare il match con il Lauretum) sale a quota 15, a -3 dal quinto posto occupato dalla D'Annunzio Marina. Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo ospiteranno l'insidioso Manoppello Arabona.

Tabellino

Acqua&Sapone-Bacigalupo 0-2 (0-2)

Reti: 15' Natarelli (B), 30' Marzocchetti (B)

Bacigalupo: Di Felice, Di Casoli, Berardi, Carriero (Di Lorenzo), Frangione, D'Alò, Canosa (Benvenga) (D'Amario), Marzocchetti (Irace), Natarelli (Maccione), Fiore, Fontana (Racciatti). All. Baiocco

Giovanissimi regionali, Bacigalupo-Quattro Colli 5-0. Successo interno per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che al campo di Vasto Marina battono per 5-0 i Quattro Colli.

Il primo tempo è abbastanza equilibrato: i padroni di casa hanno alcune occasioni con due tiri da fuori di Plescia e Cieri e con un'inserimento in area di Antenucci S., ma il portiere ospite si fa trovare pronto e così si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa la Bacigalupo attacca a testa bassa e, dopo qualche opportunità fallita, passa in vantaggio al 42' con una strepitosa azione di Farina che si accentra dalla fascia sinistra e con una conclusione perfetta infila il pallone sotto l'incrocio dei pali. Poco dopo arriva anche il raddoppio, firmato da Cipollone in mischia, il tris viene invece siglato da Santilli che supera il portiere avversario in uscita. Al 52' è Cieri a calare il poker con un perfetto tiro dal limite dell'area, mentre a chiudere il tabellino è Lavacca che in diagonale segna la rete del definitivo 5-0.

Con 5 gol tutti nel secondo tempo (tra l'altro realizzati in meno di un quarto d'ora), i giovanissimi regionali della Bacigalupo tornano alla vittoria dopo la sconfitta di Francavilla: ora comincia il rush finale nel quale i vastesi affronteranno Giovanile Chieti in trasferta, Virtus Vasto in casa, Poggio degli Ulivi in trasferta, Gladius in casa e Delfini Biancazzurri in trasferta. Senza dubbio un calendario impegnativo per la squadra di mister Luigi Menna che cercherà di giocarsela fino alla fine.

Tabellino

Bacigalupo-Quattro Colli 5-0 (0-0)

Reti: 42' Farina (B), 47' Cipollone (B), 50' Santilli (B), 52' Cieri (B), 55' Lavacca (B)

Bacigalupo: Roberti, Catalano (Molino), Dragonetti (Rossi), Plescia, Ali (Irace), Ciccotosto A. (Maroscia), Antenucci S. (Santilli), Cieri, Lavacca (Ciccotosto C.), Cipollone, Nuozzi (Farina). All. Menna





Il punto sui campionati allievi e giovanissimi regionali. Si è giocata la 10° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone B. Il Poggio degli Ulivi rifila 6 reti alla Spal Lanciano e allunga a +5 sulle inseguitrici, approfittando del passo falso della Caldora che pareggia a Manoppello e viene agganciata anche dal River Casale (3-0 sul Francavilla); vincono Virtus Vasto, Miglianico, Bacigalupo e Fossacesia che superano rispettivamente Ripa, Sporting Casoli, Acqua e Sapone e Lauretum, mentre termina 1-1 lo scontro diretto tra Giovanile Chieti e D'Annunzio Marina.

Classifica allievi girone B: Poggio degli Ulivi 28, Caldora e River Casale 23, Virtus Vasto 20, D'Annunzio Marina 18, Giovanile Chieti e Miglianico 17, Bacigalupo* 15, Fossacesia, Francavilla e Manoppello Arabona 13, Ripa e Sporting Casoli 8, Acqua e Sapone 4, Spal Lanciano 3, Lauretum* 1 (* una partita in meno)

Giovanissimi girone B. Decimo successo consecutivo dei Delfini Biancazzurri che battono anche l'Atletico Montesilvano e continuano la loro incredibile cavalcata. Tra le altre gare spiccano il pareggio tra River Casale e Poggio degli Ulivi e la sonora sconfitta interna della D'Annunzio Marina che perde per 4-1 contro il Lauretum ed esce dalla zona qualificazione, ne approfittano e guadagnano punti la Virtus Vasto (3-1 sul Penne) e la Bacigalupo (5-0 sui Quattro Colli); provano a non mollare il Fossacesia e la Giovanile Chieti che piegano il Francavilla e la Caldora e salgono entrambe a quota 16, colpo esterno infine per il Manoppello Arabona che sbanca il campo della Gladius.

Classifica giovanissimi girone B: Delfini Biancazzurri 30, Virtus Vasto 24, River Casale 23, Bacigalupo e Poggio degli Ulivi 22, D'Annunzio Marina 21, Fossacesia, Giovanile Chieti e Lauretum 16, Manoppello Arabona 12, Francavilla 9, Caldora 8, Quattro Colli 5, Gladius 3, Penne 2, Atletico Montesilvano 1

Loris Napoletano