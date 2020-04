Il prossimo 20 novembre il Comune di San Salvo celebrerà presso la Villa comunale la "Giornata internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza". Quest’anno ricorre i 25 anni della Convenzione dei Diritti del fanciullo e i 65 anni della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, l’amministrazione comunale vuol alzare il livello di attenzione verso i problemi dei più deboli: i bambini.

"Con queste premesse il Comune di San Salvo – sottolinea il sindaco Tiziana Magnacca – ha pensato di dedicare uno spazio nella villa comunale, luogo che riteniamo di dover privilegiare e valorizzare per l’aggregazione cittadina e per i giochi dei più piccoli, con una serie di iniziative come il 'Percorso di diritti' che presenteremo giovedì prossimo".

Si invitano, pertanto, genitori, docenti, ed educatori a stringersi attorno alle nostre future generazioni cercando di dare loro una prospettiva di crescita che sia armoniosa, tollerante, con un approccio positivo alla diversità e di fiducia del domani.

"In occasione di una ricorrenza così importante – dice l’assessore alle Politiche sociali Maria Travaglini – con questo progetto diamo un senso alle parole e ci impegniamo concretamente per difendere e affermare i diritti dei più piccoli a essere rispettati e riconosciuti come tali, in poche parole il loro diritto è un nostro dovere".

Si ringraziano gli Istituti comprensivi di San Salvo, il Consorzio Sgs di Lanciano e il Comitato Unicef Abruzzo.

Programma giovedì 20 novembre

Ore. 9.30 ritrovo villa comunale

Ore. 9.40 saluto delle autorità

Ore 10.00 inizio percorso con installazione cartellonistica