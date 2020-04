Per evitare di vanificare il lavoro di spazzamento settimanale delle strade cittadine e chei cittadini incorrano nelle sanzioni previste nel parcheggiare dove è di fatto vietato per consentire ai mezzi di poter operare, l’Ufficio Ambiente del Comune di San Salvo invita i cittadini a rispettare quanto è indicato attraverso idonea segnaletica verticale.

Diversi cittadini hanno segnalato che non tutti gli automobilisti rispettano il divieto di parcheggio nei giorni del mercoledì e del giovedì, rendendo vano l’impegno della ditta che effettua lo spazzamento.

"Chiediamo la collaborazione degli automobilisti e dei cittadini – spiega il sindaco Tiziana Magnacca – per evitare che incorrano nelle sanzioni previste dalla legge. Più attenzione e buona volontà consentiranno alla ditta incaricata di lavorare meglio e bene". Per l’assessore all’Ambiente Angiolino Chiacchia dopo la prima fase sperimentale "siamo passati alla piena fase operativa. Chiediamo ai cittadini di dare una mano anche nel segnalare disservizi aiutandoci a controllare meglio la ditta esecutrice del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dello spazzamento".

Strade con divieto di sosta con divieto il mercoledì e il giovedì dalle 4.00 alle 10.00:

via Giovanni Paolo I, via San Sebastiano, via San Gabriele, via Gregorio VII, via Celestino V, via Pio IX, traversa via Pio IX, via Leone Magno, via Luigi Sturzo, via San Domenico Savio, via Paolo VI, via Settembrini, via San Vito, via Donizetti, via Mascagni, via Cilea, via di Palmoli, via Paganini, via Toscanini, via Giordano Bruno, via Boito, via Vivaldi, via De Gasperi, piazza De Gasperi, via Di Vittorio, via De Titta, via Francesco Paolo Tosti, via Tommaso Campanella, via Verdi, via Stingi, via Altieri, via Alessandria, contrada Colle Pagano, via il Caravaggio, via Leon Battista Alberti, via Brunelleschi, via Bramante, via Piero della Francesca, via Michelangelo, via Segantini, via Filippo Juvara, via Nervi, via Masaccio, via Tintoretto, via Raffaello, via Palizzi, via Ripalta, via De Nicola, via Bernini, via Gargheta e via di Montenero.