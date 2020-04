Altra trasferta durissima per l’All Games San Salvo C5 che, priva di Ninni, Di Nardo e Tumini tra squalifiche, infortuni ed impegni personali, va a far visita al Real Dem C5 di Montesilvano in quel del Palaroma, impianto sportivo che fra meno di un mese vedrà impegnata la nazionale italiana di calcio a 5 in 2 amichevoli, una contro l’Olanda ed una contro la Polonia. Tra le fila della squadra avversaria molti volti noti al calcio a 5 locale, Repetto, Di Martino, Della Matrice ed uno su tutti, ex Campione d’Europa con la maglia della Daf Montesilvano c5, Junior, attuale capocannoniere del campionato ed autentico fuoriclasse assoluto di questo sport. Sulla carta non c’è partita ed i risultati ottenuti in trasferta dai sansalvesi, soprattutto con le grandi del campionato, non lasciano ben sperare invece Lanza ed i suoi, al di là del risultato finale, si comportano benissimo sul campo, rimanendo quasi sempre in partita e rischiando più volte lo sgambetto ai pescaresi.

Si parte subito su ritmi molto alti, a fare la partita sono i padroni di casa anche se gli ospiti non disdegnano qualche ottima occasione come al 6’ quando colpiscono il palo con Di Ghionno con un buon tiro dalla distanza deviato da un difensore. Dall’altra parte Repetto ha una buona occasione su assist di Della Matrice e trova un buon calcio d’angolo su cui Di Martino è strepitoso a trovare l’incrocio dei pali con un gran tiro al volo dal limite. I biancazzurri non si scoraggiano e continuano a giocare la propria partita affrontando l’avversario a viso aperto, al 12’ è Colombaro a scheggiare il palo alla sinistra del portiere e, come nella prima occasione, successivamente sono ancora i padroni di casa ad andare in gol con una puntina di Junior. Intorno al 22’ il solito Colombaro si accentra e con un preciso diagonale accorcia le distanze e riporta i suoi ad una lunghezza dagli avversari e, da qui fino allo scadere della prima frazione, sono proprio gli ospiti ad avere le occasioni più grosse prima con Perazzoli che salta il portiere ma tira a lato, poi con Colombaro e Di Ghionno che mettono fuori ed infine ancora con Perazzoli che si vede respingere la propria conclusione da un difensore sulla linea di porta.

La ripresa si apre con un’altra grande occasione per Colombaro che, a tu per tu col portiere, lo dribbla ma colpisce solo l’esterno della rete. Dall’altra parte i pescaresi hanno il possesso palla e quando riescono ad incunearsi tra le linee di difesa dell’All Games è sempre molto pericolosa. Della Penna ci mette qualche pezza ma nulla può all’8’ quando, su ripartenza, Della Matrice è abile ad infilarlo ed a portare i suoi sul 3 a 1. 3’ più tardi i padroni di casa allungano ancora con Repetto grazie ad un grandissimo assist di tacco di Junior. Il passivo è pesante, forse troppo per gli ospiti che potrebbero accusare il colpo come successo nelle altre trasferte, ma ciò non accade; i biancazzurri cercano di rimanere in partita ed a 10’ dalla fine mister Lanza indossa la casacca del portiere ed entra in campo per tentare il tutto per tutto. I padroni di casa sembrano andare in affanno e, proprio sui piedi di Lanza, arriva la prima ottima occasione sulla quale compie un autentico miracolo il portiere avversario. L’occasione è solo il preludio al gol perché 2’ dopo Lanza sigla la seconda rete per i suoi portando il risultato sul 4 a 2. A questo punto capitan D’Alonzo ed i suoi tornano a crederci e, appena recuperata palla, tornano a giocare col portiere di movimento; dopo un paio di azioni andate a vuoto, l’All Games crea l’ occasione più ghiotta della partita, Di Bello dalla destra serve indietro per l’accorrente Lanza, il mister non riesce a colpire di prima e prova a servire Di Ghionno liberissimo sul secondo palo ma il passaggio viene intercettato per miracolo da Repetto che lancia in campo aperto i suoi e va a concludere con la rete del 5 a 2 ch chiude definitivamente la partita e spegne tutte le speranze di Patron Di Ghionno ed il suo team. Sullo scadere il Real trova anche la rete del 6 a 2 con un’azione fotocopia del gol precedente. La partita termina con il risultato di 6 a 2 per la Real Dem che si lancia al terzo posto in classifica sulla scia del Civitella e dell’Hatria sempre più battistrada del girone con 8 vittorie 3 pareggi e neanche una sconfitta.

Per l’All Games un po’ di amaro in bocca per l’ampio passivo finale un po’ bugiardo per quanto fatto vedere sul terreno di gioco. Dopo le debacle di Civitella e Atri, mister Lanza ed il vicepresidente Daniele avevano strigliato i suoi per scarsa personalità ed eccessivo timore, e tutto ciò ha avuto i suoi frutti, Colombaro ed i suoi compagni di squadra hanno giocato la partita con coraggio ed a viso aperto creando molto ed offrendo anche un buon calcio a 5 soprattutto nel primo tempo. Sabato si torna in casa e si attende la visita del Tollo c5, formazione un po’ in difficoltà di classifica ma che viene dal 3° risultato utile consecutivo e vanta tra le proprie fila un paio di giocatori molto interessanti, su tutti l’argentino Di Stefano, vecchia conoscenza per Lanza e qualche suo giocatore. Appuntamento a sabato alle ore 15 presso la palestra di Via Verdi a San Salvo per All Games San Salvo C5 – Tollo c5, ricordando a tutti che l’ingresso è stato, è e sarà sempre gratuito.