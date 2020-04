E’ stata la prima vera festa comunitaria, con la presenza di don Gianni Carozza, quella che si è svolta sabato sera, 15 novembre, nei locali della parrocchia di San Marco Evangelista. Castagne, vino novello, scrippelle e tante altre prelibatezze, preparate dall’equipe di uomini e donne, che si interessano della cucina, hanno reso deliziosa la serata, ma soprattutto non sono mancate gioia, amicizia e convivialità.

Del resto don Gianni ha tenuto a precisare, in un suo breve intervento di saluto ai presenti, l’importanza di questi incontri di fraternità per la crescita della comunità. “Ce ne saranno altri di questi momenti – ha aggiunto il parroco – e questo salone sarà innanzitutto luogo privilegiato, non solo per le riunioni di formazione alla fede, ma anche per le feste organizzate per tutta la comunità di S. Marco”.

Ha preso la parola anche suor Domenica dell’Istituto delle Suore della Dottrina Cristiana che, a nome delle altre consorelle, ha ringraziato i parrocchiani sia per l’accoglienza che per la collaborazione ricevute in questo primo mese del loro impegno educativo nella comunità di S. Marco.

Lascio, allora, spazio ad una piccola galleria di foto, che documenta il clima festoso vissuto dalle famiglie intervenute alla festa.

Luigi Medea