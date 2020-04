Si è conclusa domenica pomeriggio la dodicesima edizione della “Gospel Connection” con i saluti finali presso la Domus Pacis di Roma. Un’edizione piena di emozioni e ricca di appuntamenti. Presente alla rassegna il coro vastese Angel’s Eyes Gospel Choir il quale ha avuto la fortuna di esibirsi prima nell’Auditorium Domus Pacis in una performance di due brani durante la Gospel Party della prima serata. Poi, durante il concerto presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, i vastesi hanno partecipato insieme a circa duecentocinquanta coristi provenienti da tutta Italia e non solo, affiancati dai docenti americani (che hanno diretto l’intero coro, oltre ad allietare la serata con il proprio contributo solistico).

Grande soddisfazione poi per il pianista e maestro Marco Bassi, che ha preso parte al concerto di sabato sera suonando davanti ai numerosissimi spettatori giunti per assistere ad un lungo, intenso e fantastico momento di musica e divertimento. Un’importante esperienza per lui, quella di poter suonare al fianco di Rodney Hubbard, docente americano nonché pianista affermato e molto conosciuto nel panorama musicale americano. Quattro giorni di full-immersion di canto gospelnei quali i coristi vastesi hanno avuto modo di prendere parte alle lezioni della giornata (ogni giorno circa otto ore di sessioni di prove e lezioni con i docenti) al Gospel Party (nella prima serata tutti i cori presenti si sono esibiti a turno con la presenza in platea degli insegnanti che hanno saputo gradire i brani proposti al pubblico) alla Spiritual Night (momento di riflessione accompagnato dalla lettura dei passi del Vangelo e terminato con l’emozionante benedizione del Pastore Keith Moncrief) per poi terminare con il grande concerto nel quale sono stati proposti ai presenti dell’Auditorium Parco della Musica di Roma circa 21 brani del repertorio Gospel.

Anche quest’anno l’evento più rappresentativo d’Italia per il genere in questione non ha deluso le aspettative e la prossima settimana su YouTube sarà pubblicato un documentario proprio sull’edizione 2014, che ripercorrerà i momenti più interessanti della rassegna, con le interviste ai docenti e le immagini del grande concerto di sabato. L’appuntamento con la Gospel Connection torna il prossimo anno ad Assisi dal 29 Ottobre al primo novembre, mentre per quanto riguarda le attività degli Angel’s Eyes, il coro vastese si esibirà il 14 dicembre presso l’Auditorium San Paolo di Vasto con il consueto concerto di Natale, durante il quale i coristi vastese presenteranno un nuovo repertorio, oltre ai brani già proposti e già presentati al pubblico vastese.