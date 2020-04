Sarà domani anche a Vasto il camper della legalità, promosso dal Sap (Sindacato Autonomo di Polizia), nell'ambito della protesta nazionale "piazza permanente". In particolare il sindacato sta promuovendo in molte città italiane, raggiunte appunto in camper, la raccolta firme sulla proposta di unificazione delle forze di polizia. Domani mattina, 19 novembre, il camper sarà in piazza G.B.Vico, a Chieti.

"Raccoglieremo le firme dei cittadini - spiega una nota della segreteria provinciale- sulla proposta di unificazione delle Forze di Polizia e spiegheremo loro la perversa scelta del Governo di sopprimere nella nostra provincia la Polizia Postale di Chieti, il Distaccamento Polizia Stradale di Ortona, la Sottosezione Polizia Stradale di Vasto (accorpata in A/14) e il Posto Polfer di Vasto".

Nel pomeriggio, poi il camper del Sap passerà anche per Vasto. "Alle 16 si fermerà davanti alla sede della Polizia Stradale, che secondo i piani dovrà essere accorpata alla sottosezione autostradale Vasto Sud - annuncia il segretario provinciale del sindacato Giancarlo Manes -, poi davanti alla Polfer, presso la stazione Vasto-San Salvo. Quella del camper della legalità vuole essere una presenza simbolica per esprimere la contrarietà contro la chiusura dei due importanti posti di Polizia".