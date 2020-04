Da due settimane, più di 20 specialisti vastesi della stecca hanno cominciato a sfidare all’ultimo birillo le altre 19 squadre abruzzesi. Inizia con una novità importante il campionato regionale di biliardo a squadre 2014-2015. Vasto raddoppia: ai nastri di partenza della stagione agonistica organizzata dal comitato regionale della Fibis (Federazione italiana biliardo sportivo) si presentano due squadre in rappresentanza di altrettanti circoli biliardistici vastesi: il Golfo d’oro Vasto, reduce dalla qualificazione ai play off della scorsa stagione, quando Potalivo e compagni furono costretti ad arrendersi solo al cospetto del Joker Montesilvano, che poi si aggiudicò il titolo regionale, e – novità assoluta – l’Ateneo Vasto, compagine costituitasi al termine della scorsa estate in rappresentanza nell’omonimo club con sede in via dei Conti Ricci.

Gironi – Si gioca, come negli scorsi anni, nelle specialità 5 e 9 birilli, comunemente conosciute come Italiana e Goriziana. Saranno 237 i giocatori incroceranno le stecche fino a primavera in sfide che già nelle prime due giornate di campionato sono state combattutissime. Le formazioni sono state suddivise in due gironi. Il sorteggio ha negato il primo, storico derby del biliardo vastese. Le due compagini, infatti, sono capitate in due raggruppamenti distinti: L’Ateneo nel girone A, il Golfo d’oro nel gruppo B. La stracittadina si disputerà solo se entrambe si qualificheranno ai play off, il torneo in cui le migliori si affronteranno per contendersi il titolo di regina dell’Abruzzo.

Le rose - Ogni incontro vedrà impegnati almeno 5 giocatori per ogni squadra. A tutti i club è consentito fare campagna acquisti fino al termine del girone d'andata.

Ecco gli organici delle due squadre biancorosse.

Golfo d’oro Vasto (che disputa i match casalinghi nella nuova sede di via San Lorenzo): Remo Potalivo (capitano), Giorgio Spadano, Zopito Di Claudio (detto Zorro), Tonino Tarquinio, Giovanni Monaco, Massimo Potalivo, Guido Potalivo, Nicolò Cianci, Franco Cirulli, Franco Di Nardo, Vito Di Pietro, Loreto D’Amario, Roberto Marchionno.

Ateneo Vasto: Giovanni Di Matteo (capitano), Nicola D’Aloisio, Fernando Iacovitti, Alessandro D’Aloisio, Antonio Sigismondi, Saverio Talia, Basilio Angelilli, Giuseppe Nanni.