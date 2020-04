Il Gs Montalfano di mister Antonio Liberatore è l'unica squadra abruzzese a punteggio pieno dalla Serie B alla Seconda Categoria. I gialloverdi sono infatti primi dopo 9 giornate con 27 punti, 9 vittorie su 9, 23 gol all'attivo, 2 subiti e un vantaggio di 7 punti sulla seconda. Solo in Terza Categoria ci sono altri casi simili, ma con un numero inferiore di partite giocate. Nel girone A della Terza Categoria L'Aquila l'Aragno Calcio comanda con 15 punti in 5 gare, mentre nel girone A della Terza Categoria Chieti sono due le capoliste: Villamagna e Vianova Sambuceto con 12 punti in 4 incontri.

Una striscia positiva che, ovviamente con i dovuti paragoni, si va ad aggiungere ad un palmares dilettantistico già particolarmente nutrito: 8 campionati vinti da giocatore, 3 da allenatore con il Real Tigre, squadra arrivata in quattro stagioni dalla Terza Categoria alla Promozione. Una serie di trionfi che hanno portato Liberatore a definirsi "il Mourinho dei dilettanti". Su Facebook è on line anche una pagina con le sue massime e molto altro ancora.

Il segreto? "Lavoro, lavoro, lavoro", risponde il mister noto anche come "la tigre", un perfezionista che allena sia il fisico che la testa dei giocatori, che predilige il gioco d'attacco alla Zeman ma che vive le partite alla Conte. "Ho avuto la fortuna di trovare una società molto seria - aggiunge - composta da persone serie e 'malate' di calcio".

Troppo facile con una squadra di Promozione vincere la Seconda Categoria e battere i record. "Basta con questa barzelletta - spiega Liberatore - non siamo una squadra di Promozione perchè siamo retrocessi, inoltre lo scorso anno solo 4/5 degli attuali giocatori del Gs erano titolari, poi ne avevo altri 4/5 che in questa stagione non sono con me. Invito tutti a venire al campo a vedere i nostri allenamenti, l'intensità e l'impegno che ci mettono questi ragazzi, sono dei professionisti che giocano nei dilettanti". Le regole però sono sempre le stesse e soprattutto uguali per tutti: "Chi non si allena non gioca, ma per fortuna il gruppo mi segue".

La solidità e la coesione del gruppo sono fondamentali nel Liberatore pensiero: "Ho trovato una decina di giocatori che erano già al Gs, oltre ad essere validi in campo sono dei bravissimi ragazzi, sempre molto disponibili. Senza gruppo non si va da nessuna parte, vedo tante squadre, oggi come in passato, che tesserano giocatori di categoria superiore, spendendo anche abbastanza, che però fanno fatica, non è così semplice, non basta prendere gente forte per vincere". Ora tutti vorranno essere i primi a fermarli, ma non importa, anzi, è un ulteriore stimolo a non abbassare la guardia.

Oltre alla società il mister ci tiene a fare altri due ringraziamenti: "A tutto lo staff e a i miei collaboratori, stanno facendo un ottimo lavoro. Ringrazio la contrada di Montalfano che ci segue e ci sostiene, è anche merito loro se stiamo andando così forte".

Nulla è cambiato dunque, a parte le espulsioni, quest'anno zero, in passato tante. "Lo faccio apposta perchè quando non sono in panchina i miei in campo danno il doppio" diceva qualche anno fa. Possibile che "la tigre" si sia data una calmata? "domata" dal Gs? Aspettando la decima vittoria anche l'astinenza da espulsione fa parte delle imprese del Montalfano.