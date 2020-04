"Nei giorni scorsi i candidati della lista Democratici per San Salvo, insieme agli animatori della lista stessa, Osvaldo Menna e Alfonso Di Toro, dopo circa metà legislatura della nuova amministrazione comunale hanno esaminato la situazione politico-amministrativa e la condizione della nostra città e dei nostri concittadini". Inizia così il comunicato stampa del Comitato Civico Cittadino di San Salvo.

"Dopo un’ampia e partecipata discussione siamo purtroppo arrivati a constatare di avere una città fantasma, una città dormitorio, una città ancora meno sicura e una città sempre più senza futuro. Ricordiamo a tutti che alle ultime elezioni comunali abbiamo partecipato alla competizione elettorale sostenendo il PD e il suo candidato sindaco Arnaldo Mariotti la cui debacle elettorale è da ricercare tutta all’interno del suo partito e tra alcuni vecchi compagni. Proprio per questo siamo allibiti dal comportamento del PD che, nei mesi scorsi, ha aperto un tavolo di discussione con tutti i partiti di centrosinistra, dimenticando clamorosamente di incontrare noi, unici ad averli sostenuti nella competizione elettorale con un notevole risultato.

Siamo sconcertati anche da un’opposizione che non sa fare o non vuole fare il proprio mestiere. Non vediamo discussioni, denunce sulle scelte della maggioranza molte delle quali, a nostro avviso, discutibilissime. Si vedono solo convegni e incontri utilizzati per misurare le forze (del Pd da una parte e da San Salvo Democratica dall’altra) ma al momento nessuna novità si intravede all’orizzonte. Dal canto suo la maggioranza oltre a non rispettare il proprio programma non ha mai avuto la sensibilità di aprire un dialogo e un confronto con noi sui problemi cardini delle scelte amministrative.

In questo momento cupo del panorama politico cittadino registriamo, con piacere, la forte personalità del vicepresidente del Consiglio Filomena D’Addario che in diverse occasioni ha preso posizioni fondate su aspetti negativi, bloccando anche atti scellerati, facendo proposte concrete, mirate e anche condivisibili su alcuni temi che interessano la nostra città.

Da quando analizzato e brevemente riassunto nei punti sopra si rende necessario la costituzione di un Comitato Civico Cittadino che in maniera trasversale affronti i problemi veri dei nostri concittadini, li ascolti principalmente e poi proponga soluzioni. Tutti noi ne siamo protagonisti e apriamo questo comitato a tutte le donne, gli uomini e i giovani di buona volontà che non si rassegnano a una morte lenta, saremo i volontari della rinascita della nostra città. Nei prossimi giorni inizieremo la fase organizzativa del comitato con la certezza che saranno molti i cittadini interessati a questo progetto e tutti insieme sceglieremo anche uno slogan per far capire a tutti i sentimenti che ci muovono".