Il vetro posteriore sinistro di una Fiat Multipla in frantumi. È la brutta sorpresa per una persona di Lanciano, venuta a vedere la partita della propria squadra di pallavolo, che aveva lasciato parcheggiata l’auto dinanzi alla palestra San Paolo, nella zona 167. All’uscita dalla palestra intorno alle ore 18:30 ha fatto la triste scoperta. Si tratta dell’ennesimo atto vandalico nella zona, altre volte era stata presa di mira la stessa palestra, con l’infrazione di alcuni vetri e anche della porta, ma purtroppo fino ad oggi non sono stati presi provvedimenti. Il tutto è accaduto ancora prima che scendesse la notte e quindi una domanda sorge spontanea: ma è possibile che nessuno abbia sentito o visto niente, vista la presenza dei numerosi palazzi?

E possibile che in quella zona da anni si chiede maggiore sorveglianza e a distanza di tempo niente è stato fatto?

Si chiede umilmente a chi ne ha i poteri di intervenire su questa situazione incresciosa.

Andrea D’Adamo