Ruba dagli scaffali di un supermercato di Vasto prodotti per 150 euro, ma viene identificato dalla polizia, che lo rintraccia riconoscendo il tatuaggio. Con l'accusa di furto aggravato, gli agenti del Commissariato di via Bachelet hanno denunciato N.A., 18 anni, rumeno residente a Roma.

"Il giovane - racconta il vice questore Alessandro Di Blasio - alcuni giorni fa si è introdotto in un supermercato e ha riempito una grossa borsa di vari generi alimentari, in particolare salumi, per un valore di circa 150 euro. Con la borsa piena di merce si è recato alla cassa e, invece di effettuare il pagamento, repentinamente è fuggito via riuscendo a far perdere le proprie tracce. Il titolare del supermercato ha immediatamente denunciato il fatto alla polizia che ha attivato le indagini. Attraverso le immagini estrapolate dal circuito di video sorveglianza del supermercato, gli operatori della Polizia Scientifica del Commissariato di Vasto hanno notato che il giovane ladro aveva un vistoso tatuaggio, raffigurante una rosa sulla parte sinistra del collo, il quale ha agevolato il personale di questo Commissariato nell’attività di identificazione del reo. Nei giorni successivi al furto, la Squadra Volante, nello svolgimento della quotidiana attività di controllo del territorio individuava un ragazzo, fortemente somigliante all’autore del furto, aggirarsi per le strade del centro. Immediatamente accompagnato negli uffici del Commissariato per i dovuti riscontri, il personale della Polizia Scientifica accertava la corrispondenza del giovane con l’autore del furto. Il ragazzo, identificato per N.A., di 18 anni, di nazionalità rumena, residente a Roma da diverso tempo, con precedenti per minacce, danneggiamento e ricettazione, veniva deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato".