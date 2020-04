Per tre sere è stata la più brava dei concorrenti in studio. E, alla terza occasione, è riuscita a portare a casa 140mila euro. Roberta Magnanini, vastese di origini laziali, che oggi studia a Roma, nella puntata di questa sera de L'Eredità, condotto da Fabrizio Frizzi, ha vinto indovinando la parola "stile" nella prova finale, La Ghigliottina.

In tutte e tre le serate in cui ha partecipato e vinto il quiz, Roberta è riuscita ad arrivare alla fase finale con il montepremi intatto. Nella prova conclusiva ha indovinato prima tutti gli indizi per arrivare alla scelta finale. Se nelle due precedenti serate non era riuscita ad identificare la parola che legava tutti gli indizi, questa sera la parola "stile" le ha portato fortuna. Grande festa nello studio di Rai1, con il fidanzato Daniele e Frizzi che hanno brindato con lei per la vittoria.

Durante la sua presentazione, sabato scorso, la studentessa di architettura aveva descritto con passione le bellezze di Vasto. Una vera e propria "cartolina" per gli spettatori dell'Eredità, passando per le bellezze naturalistiche ed architettoniche con una immancabile citazione del brodetto di pesce. In tanti l'hanno seguita in questi giorni in tv, compiacendosi per le sue vittorie, a colpi di risposte sempre precise.