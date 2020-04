In trasferta contro la Renato Curi Angolana la Vastese, sotto di un gol realizzato al 77' da Emanuele De Luca, riesce a pareggiare i conti nel finale con una rete di Soria di testa, la quarta in campionato, ad un minuto dal termine dei tempi regolamentari e conquista l'ottavo pari stagionale. Espulso Stango per doppia ammonizione nella squadra di Precali.

Con 14 punti in classifica i biancorossi, che non vincono da 8 giornate, vengono raggiunti dal Vasto Marina, a ridosso della zona play-out, che dista solo 1 punto.

Nessun problema per D'Ambrosio uscito in barella.

Nel prossimo turno all'Aragona sfida contro l'Alba Adriatica che ha vinto 2-1 a Borrello.

Tabellino

Renato Curi Angolana-Vastese 1-1 (0-0)

Reti: 77' De Luca Emanuele (Renato Curi Angolana), 89' Soria (Vastese)

Renato Curi Angolana: Angelozzi, Ricci, De Luca, Di Camillo, Mottola, Vitale,Di Marco (62' Scarponcini), Agnellini, De Luca E. Di Domizio (88' Cipressi), Farindolini. A disposizione D'Andrea, Miani, Lib Alizadeh, Forlano, Remigio. Allenatore D'Eustacchio

Vastese: Leo, Balzano, Mascolo, Verna (80' Dema) Irmici, D'Ambrosio, Berardi (63' D'Adamo) Castello, Maimone (82' Piscopo) Soria, Stango. A disposizione Antenucci, Bonuso, Napolitano, Doan. Allenatore Precali

Arbitro: Domenico De Girolamo (Avellino), assistenti: Alessandro De Remigis (Teramo), Antonio Parisse (Teramo)

Ammoniti: Farindolini (Renato Curi Angolana), De Luca (Renato Curi Angolana), Leo (Vastese)

Espulso: 56' Stango (Vastese) per somma di ammonizioni

I risultati della 13° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Borrello-Alba Adriatica 1-2

Cupello-Avezzano 1-0

Martinsicuro-San Salvo 3-1

Montorio-Francavilla 0-0

Paterno-Sulmona 1-0

Pineto-Capistrello 0-1

Renato Curi Angolana-Vastese 1-1

Torrese-Miglianico 2-3

Vasto Marina-Acqua&Sapone 2-1

La classifica

Pineto 27

Francavilla 27

Paterno 25

Avezzano 25

San Salvo 25

Martinsicuro 24

Torrese 21

Renato Curi Angolana 19

Capistrello 19

Miglianico 16

Montorio 16

Vastese 14

Vasto Marina 14

Cupello 13

Borrello 12

Alba Adriatica 12

Acqua&Sapone 11

Sulmona 1

Il prossimo turno, domenica 23 novembre, ore 14.30

Acqua&Sapone-Renato Curi Angolana

Avezzano-Pineto

Capistrello-Vasto Marina

Francavilla-Cupello

Martinsicuro-Paterno

Miglianico-Borrello

San Salvo-Montorio

Sulmona-Torrese

Vastese-Alba Adriatica