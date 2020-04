Cupello-Avezzano 1-0. E' una rete del difensore e capitano Giovanni Martelli a regalare il successo al Cupello, il terzo della stagione, che permette alla squadra di mister Di Francesco di salire a 13 punti e avvicinarsi alla zona salvezza. Punti fondamentali che arrivano contro l'Avezzano, grande favorita di inizio stagione per il primo posto. Nel prossimo turno è in programma la trasferta contro il Francavilla nuova capolista insieme al Pineto che oggi ha pareggiato 0-0 a Montorio.

Martinsicuro-San Salvo 3-1. Dopo tre risultati utili consecutivi torna alla sconfitta l'U.S. San Salvo. I ragazzi di Gallicchio sul difficile campo del Martinsicuro soccombono per 3-1. Nella prima frazione Marinelli e compagni hanno disputato una buona gara creando anche diverse occasioni da gol. A dire il vero il San Salvo è andato per ben due volte in rete con D'Aulerio e Marinelli ma il direttore di gara, Ferrone di Pescara, protagonista assoluto della gara, ha annullato. A inizio ripresa però sono i locali a passare in vantaggio con Nepa. Al 56' arriva il raddoppio del Martinsicuro con Piunti. A metà ripresa la partita si riapre grazie alla rete realizzata dal solito Marinelli che qualche minuto dopo viene espulso dal direttore di gara, tra le recriminazione degli ospiti. Con il San Salvo in dieci uomini la gara si fa in discesa per i locali che a 11 minuti dal termine realizzano il definitivo 3-1 con Veccia. Nel prossimo turno sfida interna contro Montorio che oggi ha pareggiato 0-0 in casa contro il Francavilla.

Duro il commento del direttore generale biancazzzurro Meuccio Di Santo: "Ci comportiamo sempre da signori ma nel primo tempo, in una partita così importante, vedersi annullare un gol regolare e non assegnare un rigore nettissimo farebbe indispettire chiunque. Poi, logicamente, ci siamo innervositi e abbiamo sbagliato perdendo la testa per dieci minuti in cui, prima, abbiamo preso goal e, poi, siamo rimasti in dieci per un’espulsione ingenua di capitan Marinelli. Siamo una squadra che non deve permettersi di perdere la testa però vorremmo anche più attenzione e considerazione da parte di tutti perchè noi abbiamo sempre avuto un comportamento esemplare con le altre società e le terne arbitrali, rispettandoli e non facendo polemiche sui torti subiti. Anche i nostri tifosi si stanno comportando benissimo, oggi erano tantissimi e si sono distinti per la correttezza e per aver sostenuto la squadra anche nei minuti di recupero"

I risultati della 13° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Borrello-Alba Adriatica 1-2

Cupello-Avezzano 1-0

Martinsicuro-San Salvo 3-1

Montorio-Francavilla 0-0

Paterno-Sulmona 1-0

Pineto-Capistrello 0-1

Renato Curi Angolana-Vastese 1-1

Torrese-Miglianico 2-3

Vasto Marina-Acqua&Sapone 2-1

La classifica

Pineto 27

Francavilla 27

Paterno 25

Avezzano 25

San Salvo 25

Martinsicuro 24

Torrese 21

Renato Curi Angolana 19

Capistrello 19

Miglianico 16

Montorio 16

Vastese 14

Vasto Marina 14

Cupello 13

Borrello 12

Alba Adriatica 12

Acqua&Sapone 11

Sulmona 1

Il prossimo turno, domenica 23 novembre, ore 14.30

Acqua&Sapone-Renato Curi Angolana

Avezzano-Pineto

Capistrello-Vasto Marina

Francavilla-Cupello

Martinsicuro-Paterno

Miglianico-Borrello

San Salvo-Montorio

Sulmona-Torrese

Vastese-Alba Adriatica