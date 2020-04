La BCC San Gabriele centra la quinta vittoria consecutiva in campionato e si conferma in testa alla classifica del girone A del campionato di serie C. Per la squadra di Ettore Marcovecchio un avvio così positivo era forse difficile da immaginare, ma le ragazze stanno affrontando una partita dopo l'altra con la giunta cattiveria agonistica e mettendo in campo l'esperienza (seppur siano tutte giovanissime) maturata negli ultimi anni.

A Campobasso la sfida è stata estenuante, lunghissima,conclusa solo al tie-breah e durata ben 145 minuti al termine dei quali Mariani e compagne hanno potuto esultare così come era accaduto nelle quattro precedenti giornata. A partire bene sono state però le padrone di casa, molto attente in difesa e brave ad approfittare degli errori in attacco della BCC San Gabriele chiudendo su un perentorio 25-10. La formazione ospite non riesce a trovare il bandolo della matassa, con molte doppie fischiate a carico della palleggiatrice Mariani che non riesce a gestire al meglio gli attacchi, specie dei centrali. Le vastesi non si perdono d'animo e riescono ad agguantare il set sul 27-25.

Nel terzo set la BCC San Gabriele sembra aver trovato la forza per invertire l'inerzia del match ma, sul 25-24 a proprio favore, spreca malamente la palla set, lasciando campo alle molisani che vanno sul 2-1 (27-25). Ci vuole tanta fatica per andare a conquistare il quarto set, giocanyo in grande equilibrio, a sostenere le vastesi ci pensa Martina Di Santo, autrice di una buona prova. Alla fine le gabrieline riescono a fare loro il parziale e guadagnarsi la possibiltà di vincere al tie-break. Lì è tutto facile, con le ragazze vastesi che chiudono sul 15-9 a proprio favore e possono gioire per la quinta vittoria.

Classifica che si allunga, con la BCC San Gabriele che sale a quota 13 e aumenta il divario con le altre formazioni. Guardando alle posizioni utili per playoff e playout, ora tra le vastesi e il Lanciano, al quinto posto (che costringe ai playout) ci sono 5 punti. Domenica prossima alla palestra di via Silvio Pellico arriverà l'Orsogna, squadra ostica ma che ha raccolto solo 5 punti fino ad oggi. Mariani e compagne proveranno a inanellare la sesta vittoria per continuare a sognare.

La classifica

13 BCC San Gabriele

11 Pallavolo Teatina

10 Diobra Sambuco Volley

9 Bper Lanciano

5 Virtus Orsogna

1 Italiagas Termoli (una partita in meno)

0 Costruzioni Papa Altino (una partita in meno)