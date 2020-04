Domenica da dimenticare per l’Audax Palmoli, che rimedia una sconfitta per 3-0 dal Napoli che va a segno nel primo tempo su rigore e poi, nel finale, completa la missione vittoria. La giornata era iniziata con la festa per la consegna, da parte del delegato federale Mauro Castagna, del trofeo per la vittoria dello scorso campionato di serie C. La formazione di mister Di Santo anche in questa giornata ha mostrato cali di tensione agonistica, non riuscendo a sfruttare gli spazi concessi dalle partenopee e venendo punite oltre misura nel risultato finale.

La cronaca. Prima dell’inizio della partita viene osservato un minuto di silenzio in memoria di Lorenzo Costantini, il giovane calciatore lancianese scomparso questa settimana. La prima azione degna di nota vede Pastò colpire il palo dopo una bella girata in area, ma il gioco era fermo per fuorigioco. Al 15’ l’episodio che sblocca il match. Dopo un fallo in area del Palmoli l’arbitro assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Russo, Altieri intuisce ma non può nulla e il Napoli passa in vantaggio. E’ l’Audax a spingere forte, al 25’ Cravero si lancia verso la porta avversaria ma il suo tiro viene smorzato e Parnoffi para agevolmente. Cinque minuti più tardi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la palla finisce sui piedi di Pastò che però non riesce a calciare. La squadra di casa insiste, alla ricerca del pareggio. Al 33’ la punizione calciata da D’Angelo finisce alta sopra la traversa, mentre un minuto dopo, su una ripartenza di Di Ninni, Strisciante è costretta al fallo rimediando un cartellino giallo. Il Napoli prova a sfruttare una disattenzione nella retroguardia di casa, ma Ascolese finisce in fuorigioco e la sua rete non è quindi valida. L’Audax chiude avanti, dopo un calcio d’angolo e una serie di batti e ribatti la palla finisce sui piedi di Pastò. L’attaccante gialloblu tira a colpo sicuro ma la sfera finisce direttamente sulle braccia del portiere avversario, ancora a terra dopo la respinta precedente.

Al rientro in campo il Napoli si presenta con maggiore convinzione rispetto al primo tempo e ci prova subito, al 1’ e al 3’, con un tiro di Moraca parato in due tempi da Altieri. Al 4’ Bolognese prova ad approfittare di un rilancio sbagliato del portiere napoletano ma il suo tiro dalla tre quarti finisce alto sulla traversa. Al 10’ Pastò è protagonista di una buona percussione, lascia la palla a Pasciullo che va al tiro ma la palla finisce ancora fuori. Le ospiti si fanno vedere con più costanza dalle parti di Altieri, sempre molto attenta. Al 12’ il portiere dell’Audax compie due interventi da applausi, prima su un tiro dalla distanza, poi bloccando a terra, proprio sulla linea di porta, il colpo di testa di Cuciniello. Al 22’ Di Ninni ha l’occasione più ghiotta per il pareggio, ma è brava Parnoffi a non lasciar passare il tiro di Di Ninni. Al 39’ però il Napoli trova il raddoppio, dopo un errore in disimpegno che regala il pallone a Moraca, brava a superare Altieri in uscita. Il tempo di battere a centrocampo che il Napoli riesce ad infilarsi tra le maglie della difesa palmolese. Questa volta è Massa a far festa fissando sul definitivo 3-0.

Audax Palmoli – Napoli 0-3

Audax Palmoli: Altieri, Mancini (23’ st Savelli), Pelliccia, Pastò, Montelli, Pasciullo (32’ st Cicala), Di Ninni, D’Angelo, Bolognese, Marino M.P., Cravero (1’ st Angelone). Panchina: Ossowska, Marino M., Ferrelli. Allenatore:Di Santo

Napoli: Parnoffi, Schioppo, Cuciniello, Russo, Sabatino, Strisciante, Arcuro (17’ st Massa), Aresu, Ascolese (35’ st Cuomo), Moraca, Vecchione (43’ st Longobardo). Panchina: Iannone, Asta, Reale, Sautto. Allenatore: Riccio