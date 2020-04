Un tempo in tante case l'unico modo per avere il sapone era quello di preparselo utilizzando ingredienti semplici e naturali. Tra questi l'olio, rigorosamente quello di scarto, perchè costava caro (e vista l'annata negativa delle olive costa caro anche ora), e la soda. Ancora oggi, in tante famiglie, è rimasta questa tradizione di preparare il sapone in modo naturale, da utilizzare in particolar modo per lavare i panni. Ma c'è anche chi, per particolari allergie ai componenti chimici contenuti nei moderni saponi, continua ad utilizzarlo per la detersione personale. Abbiamo osservato un vastese doc, Elio La Verghetta, intento alla preparazione del sapone con l'olio d'oliva, utilizzando la ricetta tramandata dalla famiglia D'Adamo, quella di sua moglie. Una preparazione semplice da poter riproporre anche in casa, recuperando così l'olio di scarto in maniera utile.

Nel video a cura di Giuseppe Ritucci e nelle foto di Costanzo D'Angelo la preparazione del sapone a base di olio d'oliva.

Dosi

4 litri di olio di oliva (possibilmente olio di scarto)

6 litri d'acqua

1 kg. di soda caustica in scaglie



Tra le vostre passioni c'è quella di cimentarvi con ricette tradizionali, di antiche preparazioni? Segnalatecele all'indirizzo redazione@zonalocale.it