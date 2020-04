Ancora una volta un'azienda della zona industriale di San Salvo è finita nel mirino dei ladri. Come già accaduto nelle scorse settimane i malviventi hanno messo nel mirino un furgone di proprietà di un'azienda. Forse, come accaduto nella scorsa occasione (l'articolo) il mezzo sarebbe servito poi per compiere un furto più "sostanzioso". Ma questa volta le intenzioni dei ladri non sono andate a buon fine, grazie all'intervento di un agente di vigilanza, A.B. della Federalpol, che si è accorto di movimenti sospetti e ha sventato il furto.

Nel corso del suo giro di controllo aveva notato una Golf Nera compiere diversi passaggi lungo le strade della zona industriale. Ad un certo punto ha avvertito il rumore di una forte accelerata. "D'improvviso ho visto sbucare il furgone a tutta velocità da una strada secondaria e l'ho inseguito". Con l'auto di servizio ha provato ad affiancare il mezzo, un furgone Ford, con i ladri che hanno tentato di speronarlo. In prossimità di un piazzale i malviventi, tre persone, si sono lanciati dal mezzo che viaggiava a circa 70-80 km/h, dileguandosi poi nelle campagne circostanti. Il mezzo, risultato poi rubato dal capannone della ex Cmi, ha arrestato la sua corsa nei campi. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Vasto, che hanno contattato il proprietario del mezzo per il suo recupero.