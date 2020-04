Domenica alle 14.30 si gioca per la tredicesima giornata del campionato di Eccellenza abruzzese. Il San Salvo terzo in classifica, dopo il primo pareggio in campionato di domenica scorsa in casa contro il Paterno, vuole tornare a vincere e proverà a farlo sul campo del Martinsicuro guidato in avanti da bomber Rosa, capocannoniere con 12 gol, ma dovranno fare a meno dello squalificato Di Natale.

La Vastese va a fare visita all'Angolana degli ex Pro Vasto Vitale e Mottola. I biancorossi si stanno già muovendo sul mercato per cercare di rinforzare la rosa, il brasiliano Kahuê Rodrigues non sarà ingaggiato, troppo lunghi i tempi per il tesseramento, la società ha bisogno di gente pronta in grado di ridare subito slancio alla squadra. Con il gruppo in settimana si è allenato l'attaccante argentino Roman Torres, altro uomo di Precali e Basler, che lo hanno avuto alle proprie dipendenze a San Salvo, ma oltre a lui si lavora per portare a Vasto un attaccante di categoria in grado di fare la differenza. A Città Sant'Angelo non ci saranno D'Adamo e Piscopo infortunati e Corbo squalificato. I padroni di casa dovranno fare a meno di Orta che si è infortunato mercoledì nella sfida di Coppa Italia.

Il Cupello attende l’Avezzano che in settimana ha tesserato l'attaccante '95 Gambiese Lamin Bittaye. I rossoblu di mister Di Francesco, dopo il pareggio esterno contro la Vastese, ritrovano bomber Pendenza, 7 gol per lui. Il Vasto Marina di Pazienza riceve l'Acqua&Sapone all'Aragona per un'importante sfida salvezza. Il vastese Naccarella dovrà rinunciare a Marrone squalificato.

Su Zonalocale saranno disponibili nel box a destra segui lo sport i risultati del campionato di Eccellenza in tempo reale.

Le altre squadre del Vastese. In Prima Categoria il Casalborrdino capolista va a fare visita alla Casolana penultima in classifica, il Trigno Celenza sarà impegnato a Guastameroli, lo Scerni sul campo della Marcianese, il Fresa a Paglieta, il Monteodorisio in trasferta sul campo del Real Montazzoli, l’Incoronata ospita il Palombaro, il Real San Giacomo il Roccaspinalveti, lo Sporting San Salvo la Spal Lanciano nell'anticipo di sabato.

In Seconda il Carunchio ospita il Fossacesia 90 cercando la prima vittoria stagionale, l’Odorisiana attende il Gissi, il Real Montalfano il Mario Turdò, il Real Porta Palazzo il Gs Montalfano primo a punteggio pieno, il San Buono secondo gioca sul campo del Villa Scorciosa.

In Terza sabato alle 18.30 al campo della 167 va in scena il derby Virtus Vasto-Sporting Vasto, domenica la capolista Real Carpineto Sinello riposa, la Sangiovannese seconda attende i Lupi Marini di Torino di Sangro, il Lentella va a Pollutri, la Virtus Tufillo gioca sul campo della Dinamo Roccaspinalveti, il Casalanguida contro il Real Liscia ultimo con 5 sconfitte in 5 gare. Il Guilmi ospita il Real Cupello.





Il programma della 13° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Domenica 16 novembre, ore 14.30

Borrello-Alba Adriatica

Cupello-Avezzano

Martinsicuro-San Salvo

Montorio-Francavilla

Paterno-Sulmona

Pineto-Capistrello

Renato Curi Angolana-Vastese

Torrese-Miglianico

Vasto Marina-Acqua&Sapone

La classifica

Pineto 27

Francavilla 26

Avezzano 25

San Salvo 25

Paterno 22

Torrese 21

Martinsicuro 21

Renato Curi Angolana 18

Capistrello 16

Montorio 15

Vastese 13

Miglianico 13

Borrello 12

Acqua&Sapone 11

Vasto Marina 11

Cupello 10

Alba Adriatica 9

Sulmona 1

Il prossimo turno, domenica 23 novembre, ore 14.30

Acqua&Sapone-Renato Curi Angolana

Avezzano-Pineto

Capistrello-Vasto Marina

Francavilla-Cupello

Martinsicuro-Paterno

Miglianico-Borrello

San Salvo-Montorio

Sulmona-Torrese

Vastese-Alba Adriatica