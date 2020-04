Si terrà lunedì 17 novembre, alle ore 17 l'incontro promosso da Coldiretti in collaborazione con il Comune di Furci, con il consigliere delegato Ermindo Argentieri, per illustrare le ultime importanti novità che interesseranno il mondo dell'agricoltura a partire dal 2015. In particolare saranno cinque i temi affrontati durante l'incontro presso la sala-teatro Beato Angelo, in piazza Beato Angelo a Furci:

1. Riforma Pac 2015 (Nuova modalità di erogazione dei contributi)

2. Nuovo Psr Abruzzo 2014/2020

3. Bando Inail 2014

4. Messa a norma dei trattori agricoli

5. Malattie professionali Inail

Insieme al direttore provinciale di Coldiretti, Giordano Nanni, ci saranno i tecnici Maurizio Commariello, Andrea Clissa, Giuseppe Di Pietro e Michelina Sabatini.