La pioggia che ha accompagnato parte della 14ª edizione di Correre per Vivere non ha spaventato di certo i circa 200, tra podisti e camminatori, che oggi si sono dati appuntamento davanti a palazzo d'Avalos per un'inedita edizione in notturna della corsa organizzata dall'associazione sportiva Atletica Vasto. Partenza alle 17 per i 3 giri da compiere tra le vie del centro storico di Vasto. Qualche attenzione in più per il percorso reso viscido dalla pioggia che, durante la parte centrale della gara, ha dato non poco fastidio ai podisti che però non si sono mai persi d'animo e hanno corso lungo i saliscendi del centro città. La vittoria finale è andata a Domenico Caporale, mentre nel femminile è stata Nicla Pagliuso a primeggiare. All'atleta termolese porta bene correre in terra vastese, visto che un mese fa era arrivata seconda nell'11ª edizione del Trofeo Città del Vasto. Il premio per la società più numerosa è andato alla Podistica San Salvo, presente con ben 62 atleti. Soddisfatti gli organizzatori, a cominciare dalla presidente Silvana Critelli, per la risposta degli atleti che sono arrivati da tutta la regione Abruzzo, dal Molise e anche dalla Puglia. Tanti i volontari che si sono dati da fare per garantire la sicurezza e il ristoro lungo il percorso, tra loro i ragazzi della Legione d'Avalos softair.

Bilancio positivo, quindi, per un'idea, quella di correre in notturna nel centro storico, che potrebbe anche essere riproposta, magari durante i mesi primaverili o estivi, così da regalare una cornice ancor più bella di pubblico ai podisti. Il dottor Lucio Del Forno, tra gli ideatori di Correre per Vivere, ha voluto ricordare come "l'attività fisica è un ottimo strumento di prevenzione per la salute. Correre fa bene ed è questo il messaggio che ormai da 14 anni portiamo avanti".

La classifica maschile

1. Domenico Caporale

2. Antonio Bucci

3. Doouglas Scarlato

4. Giovanni Viti

5. Nicolino Catalano

6. Vincenzo Del Villano

7. Akin Antonicchio

8. Massimo Miri

9. Andrea Gileno

10. Massimiliano Santovito

La classifica femminile

1. Nicla Pagliuso

2. Annalisa Di Pietro

3. Juliia Mariani

4. Sabrina Felice

5. Alessandra Liberati

6. Antonia Falasca

7. Grazia Evangelista

8. Maria Brindisi

9. Rossella Leone

10. Alessandra Bruno



Società

1. Podistica San Salvo

2. Podistica Vasto

3. Podistica Cupello