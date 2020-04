Davanti ad un nutrito numero di spettatori il Vasto Calcio batte 2-0 lo Sporting Vasto, si aggiudica il derby di Terza Categoria e sale a 7 punti mentre i gialloblu restano in bassa classifica. Tanti i giovani in campo e grande impegno da parte di tutti, oggi nessuno voleva perdere.

La partita. Entrambe le squadre hanno 4 punti in classifica, il Vasto Calcio ha una partita in meno, e stazionano in penultima posizione davanti al Real Liscia ancora a secco. Lo Sporting Vasto (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte, 6 gol fatti e 18 subiti) in settimana ha cambiato allenatore, debutta sulla panchina dei gialloblu il 25enne Fernando Ascatigno, figlio di Luigi, tecnico del Monteodorisio e nipote della grande gloria biancorossa della quale porta lo stesso nome. Assente Andrea Pachioli squalificato per due giornate. Nel Vasto Calcio (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte, 6 gol fatti e 5 subiti) mister Paolo Acquarola è stato fermato dal giudice sportivo fino al 23 novembre e segue i suoi dall'esterno.

Nelle prime battute della gara entrambe le squadre fanno qualche timido tentativo per passare in vantaggio e all'11 ci riesce il Vasto Calcio che si guadagna una punizione, dal limite batte Mancini e sblocca l'incontro. Al 36' i padroni di casa impegnano il portiere ospite D'Adamo con una conclusione di Desiati. Al 42' gli ospiti devono sostituire l'infortunato Stabile con D'Ottavio. A parte qualche tiro impreciso per entrambe, non succede molto nella prima frazione di gioco.

Nella ripresa lo Sporting Vasto si vede in avanti con Reale, ma Villamagna è attento e para. Il gioco è più spezzettato rispetto alla prima parte, ma la sostanza è la stessa. Inizia la girandola di cambi e al 67' una parabola insidiosa dell'ex Di Viesti, entrato per Bucci, viene neutralizzata da D'Adamo. Ancora poche emozioni, ma nei minuti di recupero i locali raddoppiano con un tiro di Desiati. Al 94' gli ospiti restano con un uomo in meno per via dell'espulsione di Di Camillo, subentrato a Esposito da meno di dieci minuti, per lui rosso diretto da parte del direttore di gara Aurelio Marinelli.

Nel prossimo turno sono in programma impegni contro formazioni di alta classifica: il Vasto Calcio andrà a Lentella mentre lo Sporting Vasto ospiterà il Real Carpineto Sinello.

Tabellino

Vasto Calcio-Sporting Vasto 2-0 (1-0)

Reti: 11' Mancini (Vasto Calcio), 92' Desiati (Vasto Calcio)

Vasto Calcio: Villamagna F., Villamagna L., Bozzelli, Bucciarelli, Pachioli, Basilico, Lapenna (85' De Simone), Di Lena (78' D'Ascanio), Mancini (69' D'Agostino), Desiati (90' Corazza), Bucci (61' Di Viesti). A disposizione Augelli. Allenatore Paolo Acquarola (squalificato)

Sporting Vasto: D'Adamo A., Fabrizio, Tana, Esposito (85' Di Camillo), Marchesani, Nanni, Stabile (42' D'Ottavio), Mucci, Reale (78' Pagliaro), De Filippis, Frasca (63' Bevilacqua). A disposizione D'Adamo L., Santamaria, Del Borrello. Allenatore Fernando Ascatigno

Abitro: Aurelio Marinelli (Vasto)

Ammoniti: Bucciarelli (Vasto Calcio), Di Viesti (Vasto Calcio), Nanni (Sporting Vasto), Esposito (Sporting Vasto), Reale (Sporting Vasto)

Espulso: 94' Di Camillo (Sporting Vasto)

Il programma della 6° giornata del campionato di Terza Categoria Vasto

Domenica 16 novembre, ore 14.30

Dinamo Roccaspinalveti-Virtus Tufillo

Guilmi-Real Cupello

Pollutri-Lentella

Real Liscia-Casalanguida

Sangiovannese-Lupi Marini

Vasto Calcio-Sporting Vasto 2-0

Riposa: Real Carpineto Sinello

La classifica

Real Carpineto Sinello 12

Sangiovannese 10

Lentella 10

Virtus Tufillo 10

Casalanguida 8

Vasto Calcio* 7

Pollutri 7

Dinamo Roccaspinalveti 5

Real Cupello 5

Lupi Marini 4

Guilmi 4

Sporting Vasto* 4

Real Liscia 0

(* una partita in più)

Il prossimo turno, domenica 23 novembre, ore 14.30

Casalanguida-Roccaspinalveti

Lentella-Vasto Calcio

Lupi Marini-Real Liscia

Real Cupello-Sangiovannese

Sporting Vasto-Real Carpineto Sinello

Virtus Tufillo-Pollutri

Riposa: Guilmi