Giovedi 13 novembre insieme ai bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia "San Lorenzo" della Nuova Direzione Didattica di Vasto ci siamo recati in visita al frantoio Azienda Agricola Del Borrello Giuseppe in località Difenza.

Appena arrivati, siamo stati accolti dal signor Giuseppe e dai figli Vincenzo e Michele, proprietari dell’azienda, i quali, da perfetti “ciceroni” ci hanno spiegato ai piccoli alunni tutte le fasi che portano dalla raccolta delle olive alla produzione dell’olio d’oliva. Passo dopo passo iabbiamo conosciuto i macchinari che vengono utilizzati nel frantoio:

- Il decespugliatore: divide le foglie dalle olive;

- La “lavatrice”: lava accuratamente le olive;

- Il frangitore: tritura finemente le olive e le fa diventare una soffice pasta

- La gramolatrice: ha lo scopo di rompere l’emulsione tra acqua e olio

- La centrifuga: separa le sanse, il mosto d’olio e l’acqua di vegetazione.

I proprietari del frantoio al termine della visita ci hanno offerto del pane con il gustoso olio d’oliva appena prodotto, che tutti abbiamo molto apprezzato. La visita è cosi giunta alla conclusione, abbiamo salutato e ringraziato per l’ospitalità che ci hanno riservato, infine abbiamo fatto ritorno a scuola, accolti dai nostri compagni, portandoci dietro un bagaglio pieno di nozioni.

Un ringraziamento speciale va alla Dirigente Scolastica la prof.ssa Nicoletta Del Re che è sempre pronta ad appoggiare e sostenere iniziative di questo tipo che sono un ottima opportunità per i bambini i quali imparano divertendosi e si mettono in relazione con le risorse del territorio in cui vivono. Le insegnanti ringraziano la famiglia Del Borrello per l’ospitalità e per la collaborazione dimostrata.

Le insegnanti e gli alunni della scuola dell'infanzia "San Lorenzo"