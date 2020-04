"La Provincia deve intervenire subito, senza ulteriori indugi, non ne possiamo di questa attesa. Se non si procederà immediatamente a sistemare le due rotonde nei pressi della Pilkington e del Centro Insieme, ci vedremo costretti a chiudere alla circolazione quel tratto di strada per motivi di sicurezza". Ad annunciarlo è il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, dopo i ripetuti solleciti inviati alla Provincia di Chieti, proprietaria dell’arteria di collegamento e dopo aver inviato anche una lettera di sollecito al presidente Mario Pupillo.

"Sono preoccupata per l’incolumità dei cittadini e mi rivolgo al collega sindaco, il presidente Pupillo, perché chi più di lui può capire i pericoli e i disagi che sono costretti a rischiare e sopportare i cittadini. Capisco che si è da poco insediato, ma deve dare un segnale forte di vicinanza a San Salvo".

Il sindaco Magnacca ricorda l’impegno dell’ex assessore provinciale Tonino Marcello perché vengano sistemate le rotonde di San Salvo facendo destinare risorse, ma è ormai da tempo che si aspetta e non se ne può più. L’amministrazione comunale di San Salvo è preoccupata per quanti in bicicletta o in moto transitano in quelle due rotonde.

"Sono due anni e mezzo che aspettiamo – conclude il sindaco – e ci è stato assicurato, anche nella settimana che si è appena conclusa, che stanno per firmare i contrattai ma ad oggi non c’è nessuna traccia di quanto c’è stato detto. Il presidente Pupillo intervenga con grande urgenza, vista l’importanza di questo snodo all’uscita dell’autostrada e del suo collegamento con la zona industriale e la città. San Salvo non può più attendere".