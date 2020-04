"Quando non si sa cosa dire, forse è meglio a tacere, allo scopo di evitare danni a volte irreparabili per l’immagine e la cultura di una comunità che vuole crescere e che vuole rifuggire dall’ignoranza, perché questa si identifica con la povertà di idee e di benessere sociale". Eugenio Spadano, presidente del Consiglio comunale di San Salvo, replica alle polemiche del Pd, che ha accusato l'amministrazione comunale di centrodestra di aver tartassato i cittadini e ha criticato l'assegnazione di alcuni incarichi.

Secondo Spadano, il Pd "a San Salvo farebbe bene a sintonizzarsi su toni meno violenti e concepisse la dialettica politica, non già come una maniera per sfogare risentimenti e livori poco comprensibili ai nostri giorni, ma come un civile confronto di idee, visto che a San Salvo si sta cercando, da parte della maggioranza e dell’amministrazione comunale, di tenere il livello della discussione politica volutamente pacati, così come i tempi attuali consigliano.

La maggioranza di questa città ha sempre cercato di lavorare, più che parlare, e ha parlato, come in questo momento, quando non ne poteva fare a meno, pur avendone titolo e motivi più che validi. Inoltre ha sempre pensato che i nostri cittadini non devono subire lo stimolo di sollecitazioni primordiali, da parte di coloro che hanno la responsabilità della cosa pubblica, ma devono avere il loro rispetto anche nell’utilizzo di un linguaggio appropriato alla sensibilità di ognuno, soprattutto di quelli che soffrono di problemi di vitale importanza, come la mancanza di lavoro e di risorse primarie.

Non è giusto e opportuno, quindi, così come veniva fatto nel passato, utilizzare modi e termini provocatori e offensivi per il confronto politico. Stiamo attenti tutti, e stiano attenti a non farsi pendere la mano coloro che, condizionati dall’istinto e dall’abitudine, cadono nell’errore di provocare con il solo scopo di ciò".