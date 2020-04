Aspic Vasto, Associazione Counseling e Cultura, Sede territoriale di Chieti- Vasto riparte con il nuovo ciclo di incontri divulgativi Aspic Cafè 2014/2015 nella nuova sede sita in via Circonvallazione Istoniense 520/B.

Gli incontri, a tema sul benessere psicologico, sono condotti da counselor, psicologi e psicoterapeuti iscritti ai relativi albi professionali e hanno carattere teorico-esperienziale per la promozione del benessere psicologico dell’individuo e della comunità. A breve il programma completo.

Venerdì 14 novembre alle ore 20.30 presso la sede dell'Aspic Vasto è in programma l’incontro Elaborare il lutto e la separazione. Lutto è qualsiasi esperienza in cui la persona sperimenta un distacco doloroso e definitivo da qualcuno o da qualcosa di importante. Il dramma della perdita e della separazione da una persona cara è una delle emozioni più forti che siamo chiamati a vivere. È un cambiamento della nostra vita che comporta un distacco, un prima ed un dopo che ci fanno sperimentare l’abbandono, la solitudine, la paura, il senso di colpa e la nostra vulnerabilità. È necessario imparare a conoscere se stessi per affrontare al meglio anche queste esperienze.

Inoltre domenica 16 novembre dalle ore 17.30 alle ore 20.30 presso la sede avrà inizio il Seminario teorico pratico: Il debole Yogi e lo stupido Santo. Insegnamenti di alchimia trasformativa evolutiva per viaggiatori del nostro tempo. L’alchimia è la Via Maestra, “il lavoro” indispensabile per diventare padroni di noi stessi e, quindi, padroni del nostro mondo.

E' attivo il C.A.O.(Centro di ascolto e orientamento) il cui staff è costituito da counselor e psicologi. Il servizio è gratuito e riservato ai soci Aspic Vasto che hanno diritto a usufruire di 5 colloqui individuali, di coppia oppure di gruppo.

Il Counseling è una forma di sostegno emotivo. Si tratta di un percorso di autoconoscenza, un’esperienza per “imparare ad aiutarsi” ed affrontare meglio le difficoltà della vita accompagnati da professionisti in grado di ascoltare, comprendere ed aiutare a definire gli obiettivi per ritrovare il benessere supportando l’utente nel raggiungerli.

Per informazioni e prenotazioni

331.32.65.885

339.75.01.775

https://www.facebook.com/aspic.vasto

www.aspic vasto.com