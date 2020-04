Il neonato Comitato Civico per la tutela dell'ex Asilo Carlo della Penna ha organizzato per questo pomeriggio, alle 17.30, un convegno presso l'Agenzia per la Promozione Culturale, in via Michetti a Vasto.

"Che cosa è stato l’Asilo Carlo Della Penna nella seconda metà del Novecento? Che cosa ha rappresentato? Come è sorto? Quali sono state le ragioni che ne hanno determinato la costruzione? Quali sono stati i progettisti? In quale rapporto insediativo l’asilo si poneva nel contesto della città storica? Che cosa è stato l’ Ente Asilo? Qual è stata la sua funzione nella promozione della nuova struttura? Che cosa è accaduto nella seduta del consiglio comunale del 6 novembre 1955? Questi e altri temi saranno affrontati nella conversazione che il prof. Luigi Murolo terrà oggi, venerdi 14 novembre, nell’auditorium dell’Agenzia per la Promozione Culturale di Vasto, cercando di slargare la discussione su un problema che, soprattutto in questi giorni, è tornato all’ordine del giorno con l’acquisizione dell’ ex-IPAB al patrimonio comunale indisponibile".