"Guilmi è quasi isolata dalle frane". È l'allarme lanciato da un cittadino di Guilmi che ci ha inviato la foto che parla da sola. Ancora una volta il paese dell'alto Vastese è costretto a fare i conti con i danni causati dal maltempo e dall'assenza di manutenzione. La strada è quella che collega Guilmi a Carpineto Sinello, di cui ci eravamo occupati già un anno fa (articolo, foto e video) e che solo un mese fa era stata nuovamente oggetto di lavori che però, a quanto si può vedere, non sono serviti a molto. Il fronte della collina continua a muoversi, portando fango e massi sulla strada. Senza un intervento strutturale ed efficace qui ad ogni pioggia abbondante si ripeterà la stessa scena. "Al momento si può circolare su una sola corsia - spiega il sindaco di Guilmi, Carlo Racciatti -, questa mattina l'autobus ha avuto non poche difficoltà a transitare".

Dovrebbe essere la provincia ad incaricarsi di liberare la strada. Ma i Comuni non possono attendere tempi incerti per poter permettere ai loro cittadini di circolare. "Abbiamo predisposto i mezzi comunali di Guilmi e Carpineto Sinello ed oggi pomeriggio saremo lì per liberare la strada. È la terza volta che andiamo noi sindaci, visto che la provincia non ci assiste". La situazione di Guilmi è emblematica. Tutte le strade che collegano con gli altri centri presentano delle criticità che si acuiscono all'arrivo del maltempo. Una di queste, quella che collega con Carpineto, è chiusa dopo che il cedimento di un pezzo di montagna con il crollo dei massi sulla strada. E, con l'inverno ormai alle porte, il rischio che il paese possa restare isolato è alto.

Dalla regione sono stati recentemente stanziati 3,2 milioni di euro per la viabilità, fondi che non riusciranno certamente a soddisfare le esigenze di un territorio vasto come l'Abruzzo. La provincia di Chieti, e in particolare il Vastese, presenta una situazione di estrema difficoltà. Non sarà semplice per gli amministratori scegliere a quali strade destinare i fondi. Il sindaco Racciatti lancia anche una provocazione. "Visto che la provincia non fa niente, diano a noi Comuni la strada così almeno possiamo pulirla".