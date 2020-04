L'ex asilo Carlo Della Penna diventi la nuova sede del corso universitario di scienze infermieristiche. E' l'ambientalista Ivo Menna, candidato sindaco nel 2011, a lanciare la proposta che, se attuata, consentirebbe di mantenere a Vasto la scuola infermieri e di riutilizzare il plesso abbandonato di via Madonna dell'Asilo. La Asl ha disdetto di recente il contratto d'affitto dell'attuale sede del corso di infermieristica. Il recesso avrà effetto nel giugno 2016. Un anno e mezzo di tempo per reperire una sede adeguata ed evitare che gli studenti del Vastese debbano trasferirsi a Chieti per frequentare le lezioni dell'Università d'Annunzio.

"Incredibile - commenta Menna - per 264 mesi ovvero per 22 anni, i soldi dei cittadini sono finiti nelle tasche di qualche privato proprietario dell'immobile. Una cifra totale di 600 mila euro, poiché mensilmente la Asl pagava il canone di locazione per 2mila 254 euro e 26 centesimi. Nessuno ha fiatato, né il predecessore di Zavattaro, Caporossi, né Zavattaro stesso, né i politici, né gli amministratori; tutti, maggioranza e pseudo opposizione, facendo finta di ignorare i tanti locali di propietà pubblica. Bastava scorrere e informarsi presso gli uffici del comune chiedendo la lista dei beni di proprieta' comunale. Erano tutti invece presi dal fascino di costruire il nuovo ospedale a Pozzitello di boschettiana e bucciarelliana memoria. Poi abbiamo visto come è finita. Un fallimento di tutta la classe politica".

Menna chiede di porre fine a quello che definisce "lo scandalo affitti".

Poi si rivolge a Maria Amato, deputata vastese del Pd: "La parlamentare Amato, che è anche anche consigliere comunale, ha in questo momento una occasione d'oro: in Consiglio comunale di faccia interprete della proposta urgentissima di risanare, ristrutturare, adeguare l'asilo Carlo Della Penna per destinarlo al fine pubblico di Scienze infermieristiche, dopo anni di degrado, abbandono, incuria di una struttura che si trova nel patrimonio comunale pubblico. Perché - chiede Menna - aspettare fino al 2016 e continuare a pagare l'affitto ai privati quando si potrebbe dare mandato agli uffici urbanistici di approntare un progetto per destinarlo al Dipartimento di Scienze Infermieristiche?".

E sfida a un pubblico dibattito "Maria Amato, Gianluca Castaldi e Daniela Aiuto del Movimento 5 Stelle, l'assessore regionale alla Sanità, Silvio Paolucci, il consigliere regionale Mario Olivieri e il direttore generale della Asl, Francesco Zavattaro".