C'era anche il videoreporter vastese Nicola Cinquina, impegnato nella realizzazione di un filmato per il sito internet del Corriere della Sera, tra le 100 persone rimaste bloccate ieri a causa del mare mosso sulla portaerei Cavour a un miglio dalla costa di Ortona. Per far tornarre tutti a terra, è stato necessario l'impiego di due elicotteri. Ecco il video delle operazioni di trasbordo.