Ci sarà anche Nicolangelo Di Fabio tra i nuotatori che scenderà in vasca i prossimi 14 e 15 novembre per la 38ª edizione del Trofeo Internazionale di Nuoto "Mussi Lombardi Femiano", istituito per onorare la memoria dei tre funzionari della Polizia di Stato uccisi in un agguato terroristico a Querceta (Lu) il 22 ottobre del 1975. La gara, che vale anche per il 10° Gran Premio d'Italia 2014, si svolgerà presso la piscina comunale di Massarosa (Lu), a causa dell'indisponibilità dell'impianto di Viareggio.

Nicolangelo Di Fabio cercherà di chiudere nel migliore dei modi un 2014 ricco di successi e soddisfazioni, con le medaglie raccolte agli Europei Juniores di Dordrecht e poi alla Olimpiadi giovanili di Nanchino. Nel mirino ci sono i campionati mondiali in vasca corta di Doha, nel Qatar, che si svolgeranno il prossimo dicembre. Le gare in terra toscana saranno l'ultima occasione utile per centrare il tempo di qualificazione.

Il 18enne nuotatore cupellese, tesserato per Esercito Italiano/Team Nuoto Sport Management, gareggera nei 100, 200 e 400 stile libero. La squadra della SM sarà formata da 23 atleti, con il capitano Filippo Magnini e Gabriele Detti, primatista europeo degli 800 stile. "Conosciamo tutti il valore di Nicolangelo – afferma il direttore generale della SM Gionatan Menga –. È un ragazzo formidabile, che potrà insidiare i big presenti in questa manifestazione".

Il "Mussi Lombardi Femiano" vedrà come ogni anno tanti big del nuoto ai blocchi di partenza. A Di Fabio il compito di dare il massimo, come sempre, in un periodo dell'anno in cui i carichi di lavoro in allenamento sono importanti, per continuare a crescere e migliorarsi nel suo percorso sportivo, in cui è costantemente seguito dal suo allenatore Domenico D'Adamo.