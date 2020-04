Nel secondo turno del triangolare di Coppa Italia, il San Salvo liquida 2-0 il Miglianico e si prepara alla sfida del 10 dicembre contro la Vastese che varrà l’accesso alla finale dell’ambito trofeo.

Nel corso dei novanta minuti i locali hanno sempre avuto la gara in mano creando diverse occasioni da gol con Marinelli, Izzi, Triglione che a inizio gara ha centrato la traversa e Antenucci a cui è stato annullato un gol per fuorigioco.

A sbloccare il risultato è stato al 56’ il solito Marinelli bravo a depositare la sfera alle spalle di Palena. Al 37’ della ripresa arriva il sigillo al match grazie a una conclusione dal limite di Stefano Di Pietro.

San Salvo o Vastese, una va in finale regionale. L'avversario? Rischio monetina. Al San Salvo, che ha 3 punti in classifica, basta anche un pareggio per accedere alla finale regionale, la Vastese, che ha 1 punto, deve per forza vincere. Fuori il Miglianico con 1 punto dopo due partite (0-0 contro la Vastese in casa e 2-0 fuori contro il San Salvo).

Chi si qualificherà affronterà il 21 gennaio 2015 la vincente di Renato Curi Angolana-Avezzano, tutte e due a 3 punti e con la stessa differenza reti e numero di gol fatti avendo entrambe battuto 3-1 la Torrese ormai eliminata. In questo caso, se l'incontro dovesse finire in parità, come specificato nel regolamento, sarà il sorteggio a stabilire chi passerà il turno. Resta un mistero il perchè la Lega non faccia valere doppio i gol in trasferta in casi di parità come questo, invece che ricorrere all'ormai obsoleto lancio della monetina a fine partita.

A seguire ci saranno le fasi nazionali con le vincenti di tutte le altre regioni italiane. Chi si aggiudica la Coppa Italia viene promosso in Serie D, ma in passato anche le semifinaliste sono salite di categoria grazie ai ripescaggi.





Tabellino

San Salvo-Miglianico 2-0 (0-0)

Reti: 56' Marinelli (San Salvo), 82' Di Pietro S. (San Salvo)

Miglianico: Palena, Di Pompeo, Colarossi, Sichetti (24’ Rossi Finarelli), Pomposo (62’ Di Nardo), Fiaschi, Giandonato, Pica, Petito, D’Amore, Planamente (60’ Torsellini). A disposizione Pettinari, Di Michele, Di Vito, D’Amario. Allenatore Alessandro Tatomir

Us San Salvo: Cattenari, Ramundo, Izzi, D’Aulerio, Triglione, Luongo, Argirò (64’ Di Pietro S.), Battista (78’ Pantalone), Marinelli, Di Ruocco (75’ Felice), Antenucci. A disposizione Raspa, Colitto, Di Pietro G., Larivera. Allenatore Claudo Gallicchio

Arbitro: Matteo D'Orazio (Teramo), assistenti: Fabio Pantalone (Pescara), Gerardo Boffa (Chieti)

Ammoniti: Rossi Finarelli (Miglianico), Colarossi (Miglianico), Fiaschi (Miglianico)