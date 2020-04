Sono stati esposti dai tifosi della Vastese nella serata di giovedì sul ponte del viadotto Histonium due striscioni per sensibilizzare tutta la città, amministrazione, dirigenti e imprenditori.

La città e stanca, merita rispetto, si legge nel primo, mentre l'altro recita: Stadio in degrado Comune nell'anonimato.

L'iniziativa è stata presa dai ragazzi della curva D'Avalos, stufi di vedere la propria squadra, che oltre ad una storia ultracentenaria vanta un passato glorioso, relegata nelle posizioni di bassa classifica dell'Eccellenza regionale senza che nessuno intervenga per migliorare una situazione che non lascia intravedere segnali positivi per il futuro che appare ancora molto incerto.

"Siamo stanchi perchè siamo arrivati ad un punto vergognoso della nostra storia calcistica, vogliamo più rispetto per questi colori" spiegano alcuni tifosi.