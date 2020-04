"Non c'è l'intenzione di fare a meno del corso di laurea in infermieristica di Vasto". La Asl sgombra il campo dai timori che serpeggiano negli ambienti sanitari vastesi.

Secondo la direzione sanitaria, "dal recesso dal contratto di locazione non si devono trarre conclusione non esatte. Esiste una norma che impegna le Asl a non rinnovare gli affitti di locali privati e a utilizzare, invece, strutture di proprietà dell'azienza sanitaria. Non c'è l'intenzione di fare a meno della sede di Vasto del corso di laurea in infermieristica. C'è tempo un anno e mezzo per trovare una sede idonea. Al momento, l'ipotesi è quella di utilizzare, adeguandolo alle nuove esigenze, la vecchia sede del Distretto sanitario, nel centro storico di Vasto".