Allievi sperimentali, Virtus Vasto-Bacigalupo 2-2. Grande prova d'orgoglio degli allievi sperimentali della Bacigalupo che, sotto di due reti a 5 minuti dalla fine del derby con la Virtus Vasto, compiono un'incredibile rimonta e riescono a pareggiare con le reti in pieno recupero di Antonino e Frangione.

La Virtus Vasto va in vantaggio nel primo tempo, raddoppia al 75' su calcio di rigore e sembra aver messo in cassaforte la vittoria, considerando i pochi minuti che mancano al fischio finale. Ma con una strepitosa reazione la Bacigalupo in pieno recupero segna due reti con Antonino e Frangione e riesce clamorosamente a pareggiare. Davvero una grande rimonta per la squadra di mister Maurizio Baiocco che ha dimostrato di non mollare mai, neanche quando la partita sembrava finita. Nel prossimo turno gli allievi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno il Poggio degli Ulivi.

Tabellino

Vitus Vasto-Bacigalupo 2-2 (1-0)

Reti: 35' Sarchione (VV), 75' Camarchio su rigore (VV), 80'+2' Antonino (B), 80'+5' Frangione (B)

Bacigalupo: Di Felice, D'Amario, Ciancaglini (Notarangelo), Carulli (Frangione), Maccione, Di Lorenzo (Fosco), Irace, Di Virgilio, Liberatore, Racciatti (De Rosa), Canosa (Antonino). All. Baiocco

I risultati del 4° turno del campionato sperimentale allievi: Francavilla-Oratoriana 1-0, Giovanile Chieti-San Gregorio rinviata, L'Aquila-Magliano 1-0, Marsica-River Casale mercoledì, Penne-D'Annunzio Marina mercoledì, Virtus Vasto-Bacigalupo 2-2; riposa Poggio degli Ulivi.

La classifica: Magliano e River Casale 9, Bacigalupo 7, Francavilla e L'Aquila 6, Virtus Vasto 5, Penne e Poggio degli Ulivi 4, San Gregorio 3, Marsica e Oratoriana 2, D'Annunzio Marina 1, Giovanile Chieti 0

Allievi regionali, Bacigalupo-Lauretum rinviata. Tra lo stupore e l'incredulità generale la partita tra Bacigalupo e Lauretum, valida per la 9° giornata del campionato regionale allievi girone B, è stata rinviata per impraticabilità di campo.

L'arbitro, il signor Massimo Della Cuna della sezione di Lanciano, è stato irremovibile nel prendere la decisione di non far giocare il match: inutili i tentativi delle due società che alla fine con grande delusione hanno dovuto accettare l'incredibile disposizione del direttore di gara. C'è tanta amarezza nel dover commentare situazioni del genere che sinceramente fanno venire voglia di mollare tutto: le società fanno innumerevoli sacrifici e affrontano lunghe trasferte per poi andare a scontrarsi con la presunzione e la totale assenza di buonsenso degli arbitri.

Giovanissimi regionali, Francavilla-Bacigalupo 2-0. Brutta sconfitta dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che vengono battuti per 2-0 dal Francavilla.

La gara si apre con un'ottima occasione sciupata dagli ospiti (tiro alto di Farina a tu per tu con il portiere avversario), i padroni di casa invece sono cinici e alla prima opportunità passano in vantaggio con Balla. Nella ripresa i vastesi vanno più volte vicini al pareggio, ma falliscono alcune facili occasioni non riuscendo quasi mai a centrare lo specchio della porta (l'estremo difensore locale è praticamente inoperoso per tutta la partita); nel finale in contropiede il Francavilla, che ha lottato su ogni pallone mostrando tanta voglia e tanta grinta, raddoppia con la rete di Di Deo.

Una sconfitta inattesa che può servire a far tornare con i piedi per terra i giovanissimi regionali della Bacigalupo, ai quali oggi sono mancate la giusta cattiveria e il carattere. Nonostante le diverse occasioni sciupate, c'è bisogno di un atteggiamento diverso per restare nei quartieri alti della classifica: nel prossimo turno impegno interno contro i Quattro Colli.

Tabellino

Francavilla-Bacigalupo 2-0 (1-0)

Reti: 15' Balla (F), 68' Di Deo (F)

Bacigalupo: Roberti, Maroscia (Catalano), Dragonetti, Plescia (Irace), Ali, Cieri, Nuozzi (Ciccotosto A.), Cipollone (Ciccotosto C.), Farina, Lavacca, Santilli (Molino). All. Menna

Il punto sui campionati allievi e giovanissimi regionali. Si è giocata la 9° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone B. Il Poggio degli Ulivi è corsaro a Miglianico e rimane in vetta davanti alla Caldora (2-0 sul Francavilla) e al River Casale (2-1 sulla Virtus Vasto). Nette affermazioni per la D'Annunzio Marina e per la Giovanile Chieti che piegano rispettivamente Fossacesia e Spal Lanciano, sorride anche lo Sporting Casoli (2-1 sull'Acqua e Sapone), mentre termina in parità la sfida tra Ripa e Manoppello Arabona; Bacigalupo-Lauretum è stata rinviata per impraticabilità di campo a seguito di un'incredibile decisione del direttore di gara.

Classifica allievi girone B: Poggio degli Ulivi 25, Caldora 22, River Casale 20, D'Annunzio Marina e Virtus Vasto 17, Giovanile Chieti 16, Miglianico 14, Francavilla 13, Bacigalupo* e Manoppello Arabona 12, Fossacesia 10, Ripa e Sporting Casoli 8, Acqua e Sapone 4, Spal Lanciano 3, Lauretum* 1 (* una partita in meno).

Giovanissimi girone B. La copertina è ancora una volta per i Delfini Biancazzurri: la squadra di mister Lambertini continua a stupire ed espugna anche il campo della Virtus Vasto, conquistando la nona vittoria in altrettante partite; bene anche il Poggio degli Ulivi (5-0 sulla Gladius) e la D'Annunzio Marina (3-0 sul Manoppello Arabona), passi falsi invece per il River Casale, fermato sul 2-2 a Loreto Aprutino, e per la Bacigalupo, sconfitta per 2-0 a Francavilla. La Giovanile Chieti non va oltre lo 0-0 con il Penne, continua l'ottimo campionato del Fossacesia che rifila 3 reti alla Caldora, primo successo stagionale infine per i Quattro Colli (2-0 sull'Atletico Montesilvano).

Classifica giovanissimi girone B: Delfini Biancazzurri 27, River Casale 22, D'Annunzio Marina, Poggio degli Ulivi e Virtus Vasto 21, Bacigalupo 19, Fossacesia, Giovanile Chieti e Lauretum 13, Francavilla e Manoppello Arabona 9, Caldora 8, Quattro Colli 5, Gladius 3, Penne 2, Atletico Montesilvano 1

Loris Napolitano